27 yıllık eğitimci kurduğu dernekle yabancı öğrencilere sıcak yuva sağladı

Kayseri'de 27 yıllık eğitimci Ali İhsan Öztürk, kurduğu dernekle yurt dışından gelen öğrencilere sıcak bir yuva sağladı ve 10 yılda yaklaşık 5 bin öğrencinin yardımına koştu.

Dinler tarihi öğretmeni ve Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, Türk dünyası birliği hayalini hayata geçirmek ve Türk Cumhuriyetlerinden üniversite eğitimi için Kayseri'ye gelen öğrencilere destek olmak amacıyla 2011 yılında Turan Derneğini kurdu. Öztürk, bu süreçte öğrencilere barınma ihtiyaçlarından, kira desteğine kadar her türlü maddi ve manevi desteği vererek onların Türkiye'ye uyum sağlamasında en büyük yardımcıları oldu.

Aradan geçen yaklaşık 10 yılda sadece Türk dünyasından değil farklı coğrafyalardan gelen öğrencilere de kucak açan Öztürk, şu anda ülkesinden uzakta Kayseri'de eğitim gören yaklaşık bin öğrencinin derdiyle dertleniyor, sevinciyle mutlu oluyor.

Öztürk'ün öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilen ve 40'a yakın evde misafir edilen gençlere ücretsiz barınma imkanı sağlanırken, öğrenciler ev arkadaşları ve dernek faaliyetleri sayesinde kaynaşıp farklı kültürleri tanıma imkanı buluyor.

Öztürk, AA muhabirine, öğretmenliğe 1994 yılında Kahramanmaraş Göksun İmam Hatip Lisesinde başladığını söyledi. Hayata geçirdiği projelerin çocukluk hayali olduğunu belirten Öztürk, "Benim küçük yaşlardan beri hayalim Türk dünyası birlikteliğiydi. Bu düşünceyle 2011 yılında Turan evleri fikriyle ortaya çıktık. Türkiye dışından gelen soydaşlarımızla ilgilenmeye başladık. Projemize bu tarihte 2 evle başladık ve şimdi 40 eve ulaştık. Bu süreçte binlerce öğrenciyle muhatap olduk ve onlara destek sağladık. Bir aile ortamı içerisinde devam ettik ve bugünlere geldik. 10 yılda da yaklaşık 5 bin öğrenciye destek olduk." ifadelerini kullandı.

"Biz dünyayı bir bütün olarak görüyoruz"

Öğrencilere yabancı bir ülkeye gelmediklerini, bu ülkenin bir parçası olduklarını hissettirmek için yola çıktıklarını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye dışından gelip burada eğitim gören gençlere, çocuklarımıza burada yalnız olmadıklarını, burasının kendi vatanları olduğunu göstermek amacıyla faaliyetler yapıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan öğrencilerimizi kabul ediyoruz, hepsini kucaklıyoruz. İlk başta Türk dünyasından gelen öğrenciler için başlamıştık ama zamanla Türkiye dışından gelen tüm öğrencilere kapımızı açtık. Özellikle geçtiğimiz yıl salgın başladığında Afrika'dan, Asya'dan öğrencilerle aynı soydan aynı kandan geliyormuş gibi ilgilendik. Onlarda sağ olsunlar bizi kabullendi. Bu ailenin bir ferdi gibi kendilerini gördüler. Bize herhangi bir talep geldiğinde kökenine, inancına, rengine bakmadan bizim çocuğumuz olarak görüp yardım ediyoruz. Biz dünyayı bir bütün olarak görüyoruz."

"Koskocaman bir ailenin ortasına gelmiş oluyorlar"

Hayalinin gerçekleşmesini "kaybettiğim ailemi bulmuş gibiyim" ifadeleriyle tarif eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Yurtdışına çıkan insanlar kendilerini yabancı ortamda görürler. Kayseri'ye gelen öğrenciler bunu yaşamıyor. Koskocaman bir ailenin ortasına gelmiş oluyorlar. Bir haftalık süre içerisinde bir çok arkadaşı, dostu oluyor. Geldikleri zaman çok farklı kültür ve ülkelerden insanlarla karşılaşıp tanımış oluyorlar. Aslında dünyayı tanımış oluyorlar. Kendileri dışında da insanların varlığını öğrenmiş oluyorlar. Burada gençlere kendi kültürlerini tanıtma imkanı buluyor. Onları Kayserili ailelerle tanıştırıp, Kayseri kültürünü öğrenmelerini de sağlıyoruz. Bir hayal görüyorsunuz kafanızda bir şey canlandırıyorsunuz, bakıyorsunuz sonunda gerçek olmuş. Kaybettiğin bir ailen vardır ona kavuşuyorsun ya böyle bir duygu bu. Karabağ savaşında dünyanın her yerinden gelen insanlar Azerbaycan'a destek oldular. Bu müthiş bir şeydi."

-"Burada bir ailem oldu"

Erciyes Üniversitesinde yüksek lisans yapan Azerbaycanlı Kamala Rovshan da 3 yıldır Kayseri'de bulunduğu ve Ali İhsan Öztürk ile tanıştıktan sonra Türkiye'de büyük bir ailenin parçası olduğunu söyledi.

Ali İhsan Öztürk ile Doğu Türkistan'a destek yürüyüşünde tanıştığını belirten Rovshan, şunları kaydetti:

"Hocamla tanıştım ve beni derneğe davet etti. İlk başlarda çok şaşırmıştım. Köyde doğdum, köyde büyüdüm. Bir gün Azerbaycan Neftçala'dan gelip de burada Kayseri'de Turan Derneği Başkanıyla karşılıklı patates yiyeceğimi düşünmemiştim. İlk önceleri yurtta kalıyordum daha sonra Turan evlerine taşındım. İlk sene yalnızlık çekmiştim ama şimdi artık ülkeme karşı hiç özlem duygusu yok diyebilirim. Çünkü burada bir ailem oldu. Burada sadece Türk dünyasından değil, Endonezya'dan, Gine'den ve ismini sayamayacağım bir çok ülkeden arkadaşımız oldu. Burada bir çok ülkeden öğrenciler bir arada yaşayabiliyorsa tüm dünya da birlikte yaşayabilir. İlişkiler daha güzel olabilir. "

Ahıska Türkü Sabrina Turturova??????? ise Kazakistan'dan geldiğini Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde okuduğunu söyledi.

Kayseri'ye 3 yıl önce geldiğini ve Ali İhsan Öztürk ile tanıştıktan sonra büyük bir ailenin ferdi olduğunu dile getiren Turturova, "Türkiye'yi vatanımız olarak gördüğümüz için güvenerek Kayseri'ye geldim. Bunu da Turan Derneği etkinliklerine katıldıktan sonra daha iyi anladım. Çok yeni şeyler öğreniyoruz, yeni insanlar tanıdık ve bakış açım değişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil