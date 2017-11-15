Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 27. Ulusal Patoloji Kongresi Antalya'da başladı.



Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen kongreye 700'ün üstünde bilim adamı katılıyor.



Kongre Başkanı Prof. Dr. İclal Gürses, düzenlenen basın toplantısında, hastalıkların dokularda ve hücrelerde birtakım değişikliklere sebep olduğunu, vücuttan alınan dokuların ya da hücrelerin mikroskop altında incelenmesiyle hastalıklara tanı konulduğunu söyledi.



Doğru tanının etkin tedavinin ilk basamağı olduğunun altını çizen Gürses, "Doğru tanı için gelişen teknolojiyle birlikte multi disipliner çalışma doğmuştur. Patologlar, klinisyenler ile birlikte ele ele çalışarak sadece morfolojik tanımlamalar yapılmamakta aynı zamanda moleküler değişiklikler de tespit edilmeye çalışılmaktadır. Kişiye yönelik tedaviler gündeme gelmiştir. Patologlar hastalığın belirlenmesinde kritik bir noktada yer almaktadır." dedi.



"Son 10 yıldır en sık akciğer kanseri görüldü"



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Akyürek, akciğer kanserinin tüm dünyada kanserden ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam ettiğini söyledi.



Akciğer kanserinin son 10 yıldır dünyada en sık görülen kanser olduğunu vurgulayan Akyürek, şöyle konuştu:



"İmmünoterapi, akciğer kanserlerinde şu ana kadar elde edilen en fazla sağ kalım sürelerine sahip olan tedavi yöntemidir. En büyük iş bunun için özel testler yaparak bundan hastaların en iyi şekilde yararlanabileceğini seçmektir. Bu testi yapmamızdaki amaç bu testin pozitifliğine göre bir oran verilerek hangi hastaların bu tedaviden daha iyi yararlanabileceğini tespit etmektir. Akciğer kanserinde tanı verilirken küçük hücreli kanser mi, yoksa küçük hücre dışı bir kanser mi bunu ayırt etmeye çalışıyoruz. Eğer küçük hücre dışı bir akciğer kanseri ise şu an için kişiye özel ve hedefe yönelik tedaviler ile hastaların sağ kalmasını ve yaşam sürelerini oldukça anlamlı bir şekilde uzatıyor."



Bu testlerin hastaların kendi istekleri doğrultusunda yapılmadığını söyleyen Akyürek, bu testler için hekimlerin yönlendirmesi gerektiğini belirtti.



Toplantıda Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Yılmaz da hazır bulundu.



Kongre 18 Kasım'da sona erecek.