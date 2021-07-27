27 Temmuz Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 27 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

27 TEMMUZ SALI 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 35°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 34°C

KOCAELİ °C, 33°C

A.KARAHİSAR °C, 30°C

İZMİR °C, 36°C

MANİSA °C, 38°C

MUĞLA °C, 38°C

ADANA °C, 37°C

ANTALYA °C, 39°C

HATAY °C, 35°C

ISPARTA °C, 32°C

ANKARA °C, 32°C

ESKİŞEHİR °C, 31°C

KONYA °C, 31°C

SİVAS °C, 27°C

BOLU °C, 27°C

DÜZCE °C, 31°C

KASTAMONU °C, 28°C

ZONGULDAK °C, 29°C

AMASYA °C, 31°C

BAYBURT °C, 28°C

SAMSUN °C, 31°C

TRABZON °C, 29°C

ERZURUM °C, 30°C

KARS °C, 30°C

MALATYA °C, 34°C

VAN °C, 30°C

ADIYAMAN °C, 38°C

DİYARBAKIR °C, 40°C

GAZİANTEP °C, 37°C

SİİRT °C, 39°C

27 TEMMUZ SALI 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğulu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

27 TEMMUZ SALI 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Çankırı ve Düzce'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönleren hafif, arasıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

27 TEMMUZ SALI 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacak.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

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