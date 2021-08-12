27. Saraybosna Film Festivali yarın başlıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) yarın kırmızı halı töreniyle kapılarını sinemaseverlere açıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) yarın kırmızı halı töreniyle kapılarını sinemaseverlere açıyor.

Yönetmenliğini Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in üstlendiği ve dünya prömiyerini yapacağı TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmiyle açılacak festivale yüzlerce kişinin katılması bekleniyor.

SFF Müdürü Mirsad Purivatra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Bosna Hersek'teki mevcut durumun festivalin yüz yüze yapılmasına olanak sağladığını belirterek "İnsanların sinemalara döneceği bir festival olsun." dedi.

Festival kapsamında 60 ülkeden 250'den fazla filmin gösterileceğini aktaran Purivatra, "Saraybosna'nın Kalbi onur ödülünün bu yılki sahibi Alman yönetmen Wim Wenders de Saraybosna'da bizimle olacak. Meksikalı yönetmen Michel Franco da burada olacak. Ona da Saraybosna'nın Kalbi ödülünü takdim edeceğiz." diye konuştu.

Purivatra, Türkiye'den önceki yıllara oranla katılımın az olduğuna işaret ederek "Türkiye'den hem yarışan hem de gösterilen filmler olacak. Türkiye'den gelecek profesyonellerle film ve sinema konuşacak olmak bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

TRT ile son 10 yıldır son derece iyi bir iş birliği yürüttüklerini vurgulayan Purivatra, ortak projelerle hem Türkiye hem de Bosna Hersek sinemasına katkı sağladıklarını kaydetti.

Festivalde, TRT ortak yapımı 5 film yer alıyor

Bu yılki festivalde "Komşuluk Halleri" ile TRT yapımı ve TRT ortak yapımı 5 film de yer alıyor.

Yönetmenliğini Jasmila Zbanic'in üstlendiği TRT ortak yapımı ve Oscar adayı "Quo Vadis, Aida?" (Nereye Gidiyorsun Aida?) filmi, festivalin "Odak Noktası" programında seyirciyle buluşacak.

TRT ortak yapımı Cem Özay'ın "Af", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" filmleri de festival kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde 47 film yarışacak

Bu yıl 27. kez sinemaseverlere kapılarını açacak SFF'de, "Saraybosna'nın Kalbi" isimli festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 47 film yarışacak.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 9, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 16 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 12 film yer alırken; 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

"Belgesel film" kategorisinde de Türkiye yapımı "Yaramaz Çocuklar" yarışıyor.

Festival 20 Ağustos'ta sona erecek.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, 27 yıllık sürede dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vesna Besic