27 Nisan Salı 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!

Ramazan ayının gelişi ile imsakiye araştırmaları da başladı. Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan olan iftar ve sahur saatlerini sizin için derledik. Vatandaş, bulunduğu şehrin iftar ve sahur saatlerini merak ediliyor. İşte 27 Nisan 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!

Ramazan ayının gelişi ile imsakiye araştırmaları da başladı. Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan olan iftar ve sahur saatlerini sizin için derledik. Vatandaş, bulunduğu şehrin iftar ve sahur saatlerini merak ediliyor. İşte 27 Nisan 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!

27 NİSAN SALI 2021 İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

ADANA İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı Adana sahur saati: 04:13

27 Nisan Salı Adana iftar saati: 19:31

ADIYAMAN İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı Adıyaman sahur saati: 03.59

27 Nisan Salı Adıyaman iftar saati: 19:20

AFYON İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı Afyon Sahur Saati: 04:26

27 Nisan Salı Afyon iftar saati: 19:53

AĞRI İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı Ağrı sahur saati: 03:35

27 Nisan Salı Ağrı iftar saati: 19.03

AKSARAY İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı Aksaray sahur saati: 04:14

27 Nisan Salı Aksaray iftar saati: 19:38

AMASYA İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı Amasya sahur saati: 03.58

27 Nisan Salı Amasya iftar saati: 19:35

ANKARA İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı Ankara sahur saati: 04:13

27 Nisan Salı Ankara iftar saati: 19:46

ANTALYA İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı sahur saati: 04:32

27 Nisan Salı iftar saati: 19:49

ARDAHAN İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı sahur saati: 03:28

27 Nisan Salı iftar saati: 19.08

ARTVİN İÇİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

27 Nisan Salı sahur saati: 03:32

27 Nisan Salı iftar saati: 19.12

SAHUR DUASI

"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin.""Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

PEYGEMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırıken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…"

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü

İFTAR DUASININ ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.