27 nerenin plaka kodu? 27 plakası nereye ait, hangi il? Gaziantep ilçeleri plaka harfleri Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 27 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 27 plakası nerenin, 27 plaka kodu hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 27 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

27 NERENİN PLAKASI?

27 plakası hangi ile ait : Gaziantep

27 plakası Gaziantep iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 27 ile başlıyorsa bu Gaziantep'e ait demektir. Gaziantep'in plakası 27'dir. Peki Gaziantep ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

GAZİANTEP'İN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 27 olan Gaziantep'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Gaziantep'in hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 27 Gaziantep plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Şehitkamil ilçesi plaka harfleri :

27 A 0001 - 27 A 9999

27 AC 001 - 27 AZ 999

27 BA 001 - 27 BZ 999

27 B 0001 - 27 B 9999

27 DA 001 - 27 DZ 999

27 D 0001 - 27 D 9999

27 EA 001 - 27 EZ 999

27 E 0001 - 27 E 9999

27 F 0001 - 27 F 9999 aralığındadır.

Nurdağı ilçesi plaka harfleri :

27 GA - 27 GZ aralığında

27 K ile başlayanlar.

İslahiye ilçesi plaka harfleri :

27 K

27 SA - 27 SM

27 SL - 27 SV

27 SZ

Araban ilçesi plaka harfleri :

27 K

27 ZA - 27 ZZ

Nizip ilçesi plaka harfleri :

27 K

27 MF -27 MG

27 NA - 27 NZ

27 N

Oğuzeli ilçesi plaka harfleri :

27 K ile başlayanlar

Sonuç olarak 27 plakası Gaziantep şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.