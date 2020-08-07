27 nerenin plaka kodu? 27 plakası nereye ait, hangi il? Gaziantep ilçeleri plaka harfleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

27 nerenin plaka kodu? 27 plakası nereye ait, hangi il? Gaziantep ilçeleri plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 27 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 27 plakası nerenin, 27 plaka kodu hangi ile ait?

27 nerenin plaka kodu? 27 plakası nereye ait, hangi il? Gaziantep ilçeleri plaka harfleri
07.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:48

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 27 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

27 NERENİN PLAKASI?

27 plakası hangi ile ait : Gaziantep

27 plakası Gaziantep iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 27 ile başlıyorsa bu Gaziantep'e ait demektir. Gaziantep'in plakası 27'dir. Peki Gaziantep ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

GAZİANTEP'İN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 27 olan Gaziantep'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Gaziantep'in hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 27 Gaziantep plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Şehitkamil ilçesi plaka harfleri :

27 A 0001 - 27 A 9999

27 AC 001 - 27 AZ 999

27 BA 001 - 27 BZ 999

27 B 0001 - 27 B 9999

27 DA 001 - 27 DZ 999

27 D 0001 - 27 D 9999

27 EA 001 - 27 EZ 999

27 E 0001 - 27 E 9999

27 F 0001 - 27 F 9999 aralığındadır.

Nurdağı ilçesi plaka harfleri :

27 GA - 27 GZ aralığında

27 K ile başlayanlar.

İslahiye ilçesi plaka harfleri :

27 K

27 SA - 27 SM

27 SL - 27 SV

27 SZ

Araban ilçesi plaka harfleri :

27 K

27 ZA - 27 ZZ

Nizip ilçesi plaka harfleri :

27 K

27 MF -27 MG

27 NA - 27 NZ

27 N

Oğuzeli ilçesi plaka harfleri :

27 K ile başlayanlar

27 nerenin plaka kodu? 27 plakası nereye ait, hangi il? Gaziantep ilçeleri plaka harfleri

Sonuç olarak 27 plakası Gaziantep şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

İlgili Haberler

26 nerenin plaka kodu? 26 plakası nereye ait, hangi il? Eskişehir ilçeleri plaka harfleri
26 nerenin plaka kodu? 26 plakası nereye ait, hangi il? Eskişehir ilçeleri plaka harfleri
23 nerenin plaka kodu? 23 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
23 nerenin plaka kodu? 23 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
24 nerenin plaka kodu? 24 plakası nereye ait, hangi il? Erzincan ilçeleri plaka harfleri
24 nerenin plaka kodu? 24 plakası nereye ait, hangi il? Erzincan ilçeleri plaka harfleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Güncel
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı Güncel
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti 3. Sayfa
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Magazin
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Güncel
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Spor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Akrabasının tecavüzüne uğrayan 16 yaşındaki genç kız konuştu: Cinsel istismarda bulunup kent merkezine bıraktı, giderken gülüyordu
Akrabasının tecavüzüne uğrayan 16 yaşındaki genç kız konuştu: Cinsel istismarda bulunup kent merkezine bıraktı, giderken gülüyordu
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim
Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Coşkun Sabah İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Süleyman Hurma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Beyrut Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: 27 nerenin plaka kodu? 27 plakası nereye ait, hangi il? Gaziantep ilçeleri plaka harfleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 15:48:36. #1.15#
title