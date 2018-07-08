27. Dönem Şanlıurfa Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem Muş milletvekilleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş...
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem Muş milletvekilleri
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nurettin Maçin
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan
HDP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı
MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nurettin Maçin, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız yemin ederek görevlerine başladı.