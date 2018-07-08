27. Dönem Mersin Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı (2)
- TBMM Genel Kurulu CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1.
- TBMM Genel Kurulu
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yemin ederek görevlerine başladı.