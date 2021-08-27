27 Ağustos Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

27 Ağustos Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

27 Ağustos Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

27 Ağustos 2021 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 27 Ağustos Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 27 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 27 Ağustos Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

27 AĞUSTOS CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:15 Paylaş Benimle Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Nadide Hayat (Yerli Sinema)

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası (Yeni Bölüm)

00:20 Taksi 2 (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (Yabancı Sinema)

22:45 Sınav (Yerli Bölüm)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)

23:45 Fulya İle Umudun Olsun

STAR TV YAYIN AKIŞI Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)

22:15 Kara Bela (Yerli Sinema)

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

02:40 Star Market

04:50 Kaçak Gelinler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun

08:50 Kalk Gidelim

12:35 Benim Adım Melek

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe (Yerli Sinema)

21:50 Son Şans (Yabancı Sinema)

00:30 Seneye Bu Zamanlar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Ebru Şallı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Marcao Muslera Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
27 Ağustos Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:53:41. #1.16#

title