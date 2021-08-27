27 Ağustos Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
27 Ağustos 2021 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 27 Ağustos Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 27 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 27 Ağustos Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
27 AĞUSTOS CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:15 Paylaş Benimle Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Nadide Hayat (Yerli Sinema)
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası (Yeni Bölüm)
00:20 Taksi 2 (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (Yabancı Sinema)
22:45 Sınav (Yerli Bölüm)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:45 Fulya İle Umudun Olsun
STAR TV YAYIN AKIŞI Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)
22:15 Kara Bela (Yerli Sinema)
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
02:40 Star Market
04:50 Kaçak Gelinler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun
08:50 Kalk Gidelim
12:35 Benim Adım Melek
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe (Yerli Sinema)
21:50 Son Şans (Yabancı Sinema)
00:30 Seneye Bu Zamanlar