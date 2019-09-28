26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni

28.09.2019 22:52

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne, yönetmenliğini Cenk Ertürk'ün yaptığı "Nuh Tepesi" layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Ezo Sunal ve Yekta Kopan'ın yaptığı, Kapanış ve Büyük Ödül Töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, alana gelmesiyle başladı.

Törende, hayatını kaybeden sanatçılar anıldı.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın da sahne aldığı törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün Adana'nın en büyük gurur günlerinden biri olduğunu söyledi.

Festivalde işin ehli kişilerin görev aldığını anlatan Karalar, Altın Koza'nın, dünyaya adını altın harflerle yazdıracağını belirtti.

Kültür ve sanatın önemine değinen Karalar, "Kültür olmadan, demokrasi, kardeşlik ve aydın Türkiye olmaz." dedi.

Gecede, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Zülfü Livaneli ile Zuhal Olcay'a verildi. Livaneli ödülünü, Belediye Başkanı Karalar ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk'ün elinden aldı.

Zuhal Olcay'a ödülünü, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar takdim etti.

Etkinliğin sonunda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğraf çektirdi.

Festivalde ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: Nuh Tepesi (Cenk Ertürk)

Yılmaz Güney Ödülü: Kraliçe Lear (Pelin Esmer- Dilde Mahalli)

Adana İzleyici Ödülü: Kapı (Nihat Durak )

En İyi Yönetmen Ödülü: Nuh Tepesi (Cenk Ertürk)

En İyi Senaryo Ödülü: Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer )

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Aden (Funda Eryiğit)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Küçük Şeyler (Alican Yücesoy )

En İyi Müzik Ödülü: Kraliçe Lear (Barış Diri )

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Nuh Tepesi (Federico Cesca)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Aden (Devrim Öner Ünal)

En İyi Kurgu Ödülü: Görülmüştür (Ali Aga )

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Füsun Demirel (Görülmüştür)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Uzun Zaman Önce)

Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Küçük Şeyler)

Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Beran Soysal (Kronoloji)

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi )

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Kraliçe Lear (Pelin Esmer)

Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü: Kapı (Nihat Durak)

Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Ayakkabı (Nehir Tuna)

Adana Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Küfe (Yusuf Yılmaz)

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Deneysel Film: Farklı Ağıllar (Mehmet Özbek)

En İyi Belgesel Film: Hatırımda (Soner Akalın)

En İyi Kurmaca Film: Servis (Ramazan Kılıç)

Jüri Özel Ödülü: Dede (Ahmet Keçili)

Kaynak: AA