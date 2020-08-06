26 nerenin plaka kodu? 26 plakası nereye ait, hangi il? Eskişehir ilçeleri plaka harfleri
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26 nerenin plaka kodu? 26 plakası nereye ait, hangi il? Eskişehir ilçeleri plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 26 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 26 plakası nerenin, 26 plaka kodu hangi ile ait?

26 nerenin plaka kodu? 26 plakası nereye ait, hangi il? Eskişehir ilçeleri plaka harfleri
06.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:02

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 26 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

26 NERENİN PLAKASI?

26 plakası hangi ile ait : Eskişehir

26 plakası Eskişehir iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 26 ile başlıyorsa bu Eskişehir'e ait demektir. Eskişehir'in plakası 26'dır. Peki Eskişehir ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

ESKİŞEHİR İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 26 olan Eskişehir'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Eskişehir'in hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 26 Eskişehir plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Odunpazarı ilçesi plaka harfleri :

26 AA 001 - 29 AZ 999

26 D 000126 D 9999

26 DA 991 - 26 DZ 999

26 EA 001 - 26 EZ 999

26 FA 001 - 26 FS 999

26 FU 001 - 26 FU 999

26 KA 001 - 26 KZ 999

26 M 0001 - 26 M 9999

26 MA 001 - 26 MA 999

26 NA 001 - 26 NZ 999

26 PA 001 - 26 PZ 999

26 RA 001 - 26 RZ 999

26 S 0001 - 26 S 9999

26 T 0001 - 26 T 9999

Sivrihisar ilçesi plaka harfleri :

26 HA 001 - 26 HZ 999

Seyitgazi ilçesi plaka harfleri :

26 LA 001 - 26 LZ 999

Çifteler ilçesi plaka harfleri :

26 ZA 001 - 26 ZZ 999 aralığında,

26 FT 001 - 26 FT 999 aralığında ve

26 FV 001 - 26 FZ 999 arasında yer alır.

Beylikova ilçesi plaka harfleri :

26 YA 001 - 26 YZ 999 aralığında yer alır.

26 nerenin plaka kodu? 26 plakası nereye ait, hangi il? Eskişehir ilçeleri plaka harfleri

Sonuç olarak 26 plakası Eskişehir şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

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