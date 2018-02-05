25 Yaşındaki Futbol Hakeminin 10 Parmağında 10 Marifet

Kayseri'de 4 yıl önce kitap yazmaya başlayan 25 yaşındaki futbol hakemi Levent Yeşilyurt, 6. kitabını yazdı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür hazırlık kitapları hazırlayan Yeşilyurt, 6 kitabında toplam 7 bin 499 çözümlü soruyu öğrencilerle buluşturdu. Levent Yeşilyurt'un kitabının tanıtımını ise Kayseri Bölgesi Futbol Hakemleri, sosyal medyada çektikleri kısa ve komik videolarla yaptı. Kısa sürede 120 bin takipçiye ulaşan Yeşilyurt, genç yaşına rağmen 5. üniversitesini okurken, 10 parmağında 10 marifet dedirtti.

Kayseri Bölgesi'nde İl Hakemi olarak futbol müsabakalarında görev yapan Levent Yeşilyurt'un genç yaşına rağmen 6. kitabının basılması duyanları şaşırtıyor. KPSS Hazırlık kitapları konusunda genç yaşına rağmen uzmanlaşan ve hazırladığı kitaplar büyük ilgi gören Yeşilyurt, son olarak içerisinde Bin 412 çözümlü soru bulunan KPSS Tarihin Rotası isimli Genel Yetenek-Genel Kültür Hazırlık kitabını piyasaya sürdü. Geçen seneki yazdığı kitabı kısa sürede 6 binin üzerinde satış rakamına ulaşan Yeşilyurt, bu seneki hedefinin daha fazla kişiye ulaşabilmek olduğunu belirtti. Bu kitapla birlikte bu zamana kadar toplam 7 bin 499 soru hazırlayan genç hakem bir yandan da futbol maçlarında düdük çalıyor. Dört yıl önce başladığı kitap yazma işinde büyük ilgi görmesi ile bugün 6. kitabını yazan Yeşilyurt'un en büyük destekçisi ise ailesinin yanı sıra hakem arkadaşları. Kayseri Bölgesi Hakemleri, yazar arkadaşlarına destek olmak ve kitabı tanıtmak için çektikleri kısa ve komik videoları sosyal medyadan paylaşıyor. Kısa sürede büyük ilgi gören videolar sayesinde Levent Yeşilyurt'un sosyal medya hesaplarında 120 binin üzerinde takipçisi oldu.

İlk kitabını vagonda yazmaya başladı

LeventYeşilyurt, kitap yazma macerasının Sivas'ta bir vagon içerisinde başladığını söyledi. Yeşilyurt, "2014 Yılında girdiğim KPSS sınavında Türkiye'de derece yaparak 303. oldum. Sınav sonrası TCDD'de memur olarak göreve başladım. KPSS sonrası edindiğim tecrübeleri Engelli KPSS adaylarına aktarabilmek adına ücretsiz dersler ve rehberlik destekleri vermeye başladım. KPSS'deki başarımla ücretsiz olarak verdiğim ders ve rehberlik hizmetlerinin de etkisiyle çeşitli yayınevlerinden kitap yazma teklifleri geldi. Bende geçici görev için gittiğim Sivas'ta personel servis vagonlarında kalıyordum. Can sıkıntısından gelen teklifleri hatırladım. Yapıp yapamayacağımı anlamak için işe başladım. Vagonda hazırladığım kitap tutuldu. Ardından sektördeki hocalar ve yayınevleri yenilerini istedi. Benim de sevdiğim bir iş olunca, ayrıca aday arkadaşlarımızdan gelen taleplerin de etkisiyle devamı geldi. Kitabı çıkarmamın ve rehberlik hizmetine başlamamın temel nedeni KPSS hazırlık sürecimde yaşadığım sıkıntıları, atanma sürecimi ve edindiğim tecrübeleri sınava girecek adaylara ufakta olsa aktarabilmekti" dedi.

5. Üniversiteyi okuyor

Tam bir eğitim gönüllüsü olan Levent Yeşilyurt'un kitap yazmak ve futbol hakemliğinin yanı sıra en büyük tutkusu ise okumak. Çok genç yaşına rağmen iki üniversiteyi bir arada okuyarak bugün 5. diplomasının peşine düşmüş durumda. Daha önce 4 üniversite bitiren Levent Yeşilyurt, "Okumak hayatımın bir parçası. Özellikle ailemin bana bu konuda büyük desteği var. İlk olarak Niğde Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü'nü bitirdim. Ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü okudum. Sonrasında Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde eğitim aldım. Son olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi İşSağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Bölümü'nden mezun oldum. Şimdi ise yine Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıfta eğitim hayatıma devam ediyorum. Buradan da mezun olduğum takdirde yine yüksek lisans ve doktora eğitimlerim için okumaya devam edeceğim. Bu noktada hayat boyu kendime rehber edindiğim bir söz var, başarı emekle gelir, dilemekle değil" dedi.

Hakem arkadaşlarından büyük destek

Levent Yeşilyurt'un kitap yazma, futbol hakemliği ve üniversite öğrenciliği gibi son derece yoğun hayatında kitap tanıtımına fazla zamanı olmayınca devreye futbol hakemi arkadaşları girmiş. Hem bu konuda arkadaşlarını teşvik etmek ve hem de kitabın tanıtımını yapmak için harekete geçen futbol hakemleri çektikleri kısa videoları sosyal medyadan paylaşmış.Bu durum etkili olunca şu anda Levent Yeşilyurt'un sosyal medya hesaplarında 120 binin üzerinde takipçisi oluşmuş. Kayseri Bölgesi İlHakemlerinden Osman Susamış, "Arkadaşımızın kitap yazması bizleri mutlu etti. Bizde kendisine nasıl bir destek verebileceğimizi düşündük. Hakem arkadaşlarımızdan birisi kısa bir video çekti. Ardından diğeri. Sonra hepimiz tek tek video çektik. Bu videolar ilgi gördü" dedi. Hakem Tuncay Erdoğan ise konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Levent'in böyle bir uğraş içinde olması bizi mutlu etti. Bizlerde onunla birlikte bir kitabın yazılış ve basılış evrelerini yaşadık. Ancak, bu kitap çıkınca neler yapabileceğimizi düşündük. Büyük bir emek vardı ve bu emeğin okuyucu ile buluşması için bizlerde elimizden geleni yaptık."

Sosyal sorumluluk projelerinin içinde

Yazdığı kitap ve hazırladığı sorular ile öğrencileri KPSS sınavına hazırlayan Levent Yeşilyurt, aynı zamanda bu uğraşını sosyal sorumluluk projeleri ile destekliyor. Levent Yeşilyurt, her sene köy okullarına ücretsiz kitap göndermenin yanı sıra Engelli KPSS öğrencilerine ücretsiz dersler ve rehberlik hizmeti veriyor. Ayrıca önemli bir işe imza atarak Türkiye'de isim soru bankaları arasında ilk defa Görme Engelli KPSS adayları için kitabını ücretsiz sesli kitap haline getirterek daha büyük kitlelere ulaşmasına çabalayan Levent Yeşilyurt, "Kitabı alamayacak ve yararlanamayacak durumda olan adaylara ücretsiz ulaştırabilmemizin yanı sıra kitabın engelli bireyler içinde ulaşılabilir olması benim için çok önemli" diye konuştu.

30 Binin üzerinde sattı

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen futbol hakemliğine devam eden, 5. üniversitesini bitirmek için gün sayan ve bunun yanı sıra yazdığı toplam 6 kitap 30 Binin üzerinde satış rakamına ulaşan Levent Yeşilyurt, tüm bunların yanı sıra 2014 yılında başladığı mesleğinde de elinden gelenin en iyisini yapmak için çaba harcadığını söyledi. Yeşilyurt, "Kitap, hakemlik, üniversite ve elbette mesleğimi yaparken tamamında en iyisini yapmaya çaba harcıyorum.Bunları yaparken, ailemin büyük desteği beni motive ediyor. Hakem arkadaşlarımın her zaman yanımda olması ise bana en umutsuz olduğum yerde işe devam etme cesareti veriyor" dedi. - KAYSERİ