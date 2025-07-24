25 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 25 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

Cemaatin gönül bağını güçlendiren Cuma namazı, okunan hutbelerle daha da anlam kazanıyor. Diyanet tarafından hazırlanan 25 Temmuz Cuma hutbesinde, Müslümanların günlük hayatına dair önemli bilgiler ve hatırlatmalar yer alıyor. Bu hutbeler sayesinde inananlar hem dini konularda bilgilerini tazeliyor hem de toplumsal sorumluluklarını yeniden hatırlıyor. Peki, 25 Temmuz Cuma hutbesinin tam metni nerede yayınlandı?

HUTBE NEDİR?

Hutbe, İslam dininde özellikle Cuma namazı ve bayram namazları sırasında imam tarafından okunan, dini içerikli konuşma veya vaazdır. Hutbe, Arapça "hitabe" (konuşma, nutuk) kelimesinden gelir ve Müslümanlar için önemli bir dini ve toplumsal görevdir.

Hutbenin Özellikleri:

1. Cuma Hutbesi:

Her Cuma günü, öğle vakti yerine kılınan Cuma namazından önce okunur.

Farz-ı kifaye (yeterli sayıda kişi tarafından yerine getirilirse diğerlerinden sorumluluk kalkar) olarak kabul edilir.

Arapça okunması sünnettir, ancak bazı ülkelerde yerel dilde de kısmen açıklama yapılır.

2. Bayram Hutbesi:

Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarından sonra okunur.

Hutbe, bayram namazının bir parçasıdır, ancak namazdan sonra okunduğu için dinleme zorunluluğu Cuma hutbesine göre daha hafiftir.

Hutbenin Bölümleri:

1. Başlangıç:

"Elhamdülillah" (Allah'a hamd) ile başlar.

"Eşhedü en lâ ilâhe illallah" (Kelime-i Şehadet) ve "Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh" (Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet) ifadeleri yer alır.

2. Ana Konu:

Dini öğütler, ayetler, hadisler ve güncel meselelere dair tavsiyeler içerir.

Toplumu bilgilendirme, ahlaki ve sosyal konulara değinme amacı taşır.

3. Dua ile Bitiş:

Müminler için genel bir dua ile sona erer.

Hutbenin Hükümleri:

• Hutbe dinlemek, Cuma namazının sıhhat şartlarından (geçerli olması için gerekli koşullardan) biridir.

• Hutbe okunurken konuşmak, namaz kılmak veya dikkati dağıtmak mekruh (hoş karşılanmayan) kabul edilir.

25 TEMMUZ CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?

25 Temmuz Cuma Hutbesi