25 Şubat A101 kataloğu... A101 25 Şubat 2021 kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

25 Şubat A101 kataloğu yayınlandı. A101 25 Şubat 2021 kataloğunda neler var? Markete gelecek olan ürünleri almak isteyenler her hafta erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 25 Şubat'ta A101'de ayakkabılık 34,95 TL, katlanabilir yaylı yatak 249 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 229 TL, buzdolabı 1.799 TL. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

A101 25 Şubat 2021 aktüel kataloğunun resmi internet sitesinde yayınlanmasının ardından yeni A101 Aldın Aldın kataloğu gündeme bomba gibi düştü. Peki 25 Şubat 2021 A101 kataloğunda neler var? 25 Şubat Perşembe günü A101 market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? A101 25 Şubat Aldın Aldın kataloğuna göre reyonları dolduracak olan aktüel ürünler neler? İşte bu soruların cevabı:

A101 25 ŞUBAT KATALOĞU!

A101 25 Şubat 2021 aktüel kataloğunu incelediğimizde yeni indirim döneminde müşterilerin karşısına harika ürünlerin çıkacağını görüyoruz. Bu ürünler arasında elektronikten mobilyaya, züccaciyeden oyuncağa, tekstilden gıdaya bir çok ürün yer alıyor. Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu olan 25 Şubat 2021 A101 Aldın Aldın kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri elektronik ürünler karşılıyor.

Youtube, Netflix ve Prime Video gibi içerik platformlarını destekleyen, dahili Wi-Fi modülü sayesinde kablosuz bir şekilde internete bağlayabileceğiniz, 3 yıl garantili Toshiba 65UL2063DT Ultra HD Smart Led TV 5499 TL. USB'den film, müzik ve fotoğraf dosyalarını oynatabileceğiniz, dahili uydu alıcılı, 200 watt ses gücüne sahip, 2 yıl garantili Samsung 40N5000 FullHD Led TV 2599 TL.

Gücünü MTK MT6761 işlemcisinden alan, 13 MP arka ve 5 MP ön kameralı, 16GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Huawei Y52019 Cep Telefonu 1699 TL.

Gerçek HR sensörlü, nabız ölçer, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku izleme, aktivite kalori ölçümü, mesaj bildirimi ve titreşim gibi özellikleri ile ön plana çıkan, 2 yıl garantili Piranha Akıllı Saat 69,95 TL. Piranha Kablosuz Klavye Mouse Set 69,95 TL.

Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL. Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL.

Philips 10000 mAh Powerbank 79,95 TL. GoSmart 128GB Smart USB Bellek 59,95 TL.

Mekanlarınızda kullandığınız kablosuz internet ağınızı yine kablosuz bir şekilde genişletmenize yardımcı olacak 2 harici antenli ve 2 yıl garantili Xioami Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 95 TL.

Ortalama 4 saat kullanım süresi sunan, konforlu dokunmatik sensöre sahip, pasif gürültü önleme sistemli, 2 yıl garantili QCY T5 Bluetooth Kulaklık 129,95 TL. A101de bu hafta geçerli olacak 25 Şubat A101 aktüel kataloğunda evlerinizde en büyük yardımcılarınız olacak türden elektrikli ev aletleri de yer alıyor.

Mekanik kontrol sistemli 65 litre kapasiteli SEG Mekanik Silindirik Termosifon 749 TL.

Statik soğutma sistemli, 300 litre brüt hacimli, A+ enerji sınıfı ile ön plana çıkan, 2 yıl garantili SEG SRF 2832 Buzdolabı 1799 TL. Ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ilse sahip olabileceğiniz, standart turbo ısıtıcılı, temizlemek için sökülebilen full iç camlı fırın kapısına sahip, ekmek ve yoğurt yapabilen özellikli SEG STF 65 Turbo Fırın 1299 TL.

Arzum Monimix Çubuk Blender 139 TL. Kiwi Otomatik Sıvı Sabunluk ve Dezenfektan Dispenseri 59,95 TL. Kiwi Portatif Poşet Mühürleyici 39,95 TL. Kiwi Tiftik Temizleyici 39,95 TL. Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 219 TL.

Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan, 2 yıl garantili Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL. Remington Erkek Bakım Kiti 99,95 TL. Sunny Flora Çelik Su Isıtıcısı 85 TL.

OptimumCARE teknolojisi sayesinde ısı ayarı gerektirmeyen, çizilmelere karşı dayanıklı ve ultra kaygan seramik tabanlı, hızlı ısınma özelliği sayesinde bir dakika gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale gelebilen, 3 yıl garantili Arzum Steamforce Buhar İstasyonlu Ütü 599 TL.