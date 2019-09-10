25 binin üzerinde ziyaretçi beklenen festivalin basın toplantısı gerçekleştirildi

10.09.2019 13:17

19-22 Eylül tarihleri arasında Sakarya Sapanca/Kırkpınar sahilinde 50 bin metrekare alanda yapılacak olan ve yaklaşık 25 binin üzerinde ziyaretçinin katılmasının beklendiği Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.



İlki 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Sakarya Sapanca/Kırkpınar sahili eski havaalanı olarak bilinen bölgede 50 bin metre kare alanda yapılmış olan beklendiği Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, sektörün bölgesel aktörleri tarafınca sektör adına bir fırsat olduğuna kanaat getirilerek düzenlenmişti. Bu çerçevede, 19-22 Eylül 2019 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivalinin hazırlıkları Sakarya ili Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Birliği, S.S Sapanca İli Merkezi ve Kırkpınar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S Arifiye İlçesi Tarımsal Süs Bitkileri Kalkınma Kooperatifi'nin girişimleri; Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın destek ve iş birlikteliği ile devam ediyor.



Ortalama 150 katılımcı ve 25 binin üzerinde ziyaretçi beklendiği Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesinde Sapanca ilçesinde bir basın toplantısı düzenlendi. Programa; Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başta olmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi'nin İmtiyaz Sahibi ve Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman ile basın mensupları katılım gösterdi. Sakarya'daki üreticinin ulusal ve uluslararası rekabetteki gücünü artırmak amacıyla organize edilen festival, 19-22 Eylül tarihleri arasında Sapanca/Kırkpınar sahilinde 50 bin metrekare alanda yapılacak. Festival süresince; çalı ve ağaç grubu süs bitkisi üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofislerini içeren katılımcı profilinin yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, büyük ölçekli yapı şirketleri, peyzaj mimarları ve öğrencilerden müteşekkil iç Pazar tüketici odakları ile Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Kazakistan gibi ülkelerden dış pazar tüketici odaklarının buluşturulması hedefleniyor.



Peyzaj artık olmazsa olmaz konumda



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bu sene bu festivali çok daha görkemli bir şekilde hem ülke çapında hem ülkeler arası çapta bir fuar alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivalinin ikincisini düzenliyoruz. Bu festivalin şehir ve ülke ekonomisine büyük katkıları olacak inşallah. Sakarya'da süs bitkiciliği konusunda uzun çalışmalar yapıldı. Şu an şehrimizde süs bitkisi üretip yurt dışına ihraç ediyoruz. Hem sanayi alanında hem de zirai alanda üretim sağlıyoruz. Şehrimizi Süs bitkiciliği ve peyzaj alanında öncü yapmaya çalışıyoruz ve bunu büyük oranda da başardık. Dünyada uzun süreden beri adımızdan söz edilen bir şehir konumuna gelmenin heyecanını yaşamaktayız. Hem ülkemizde hem de dünyada yeni mimari uygulamalar mevcut. Yeni mimaride peyzaj; artık olmazsa olmaz konumda. Kentsel dönüşümler ülkemizde de hızla yayılıyor. Yaşam alanları hızla yenilenirken dış mekan süs bitkilerine ve peyzaja verilen önemde aynı oranda artıyor. Hedefimiz Sakarya'yı Süs Bitkiciliği ve Peyzaj alanında ülkemizin en büyük ihracatçısı dünyanın da en verimli üreticisi konumuna getirmek. Bu aynı zamanda istihdam anlamına da geliyor. Verimli tarım arazilerimizin artmasını sağlayacak çalışmalarımızı sürüyor. Üreticilerimizi de bu konuda bilinçlendiriyoruz. Daha fazla üretim alanı açarak hem daha çok istihdam alanı oluşmasını hem de sektör liderliğini istiyoruz. Şehrimizde de Sakarya Fidancılık ve Peyzaj A.Ş.'nin kurulumu için adımlarımızı attık" dedi.



Festivali Sakarya'mıza yakışır bir tarzda yerine getirmeye çalışacağız



Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, "Göreve başladığımdan bu yana arkadaşlarımız iyi niyetle gelip bu konudaki çalışmalarını, geçen seneki yapılan festivalde başardıkları noktayı bize anlatma gayreti içerisinde oldular. Bundan önce yapmış olduğumuz toplantılarda da bu seneki festivalin daha başarılı olması için neler yapılması gerektiği, kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin ne olması gerektiği konusunda toplantılar yaptık. Zannediyorum ki bu sene geçen senenin de üzerine yeni imkanlar sağlanarak, altyapısı daha düzgün hale getirerek bu bölge zaten tabii bir plato olarak, çok iyi bir festival alanı, fuar alanı olarak burada bize bahşedilmiş bir alan buradan daha iyi ifade edebileceğiniz bir durum ortaya çıkaracağız. Ben, sektöre yapmış olduğumuz ziyaretlerde bunu net olarak gördüm. Arkadaşlar çok büyük bir heyecan içerisinde, şevk içerisinde para kazanmaktan daha çok kredi kazanmak, itibar kazanmak yolunda gayret sarf ediyorlar. Ellerinden tutulması gerekir, daha farklı, daha fazla imkanlar sağlanması gerekir. Bu hem ülkemiz adına yapılan ihracatı düşünürsek hem ilimiz adına önemli bir fayda sağlayacaktır, üretim, istihdam, katma değer ve döviz girdisi olarak düşündüğümüzde bu sektörün mutlaka desteklenmesi gerektiği kanaatini ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradaki tanıtımda da daha iyisini gerçekleştirmek için, bu festivalin daha canlı, daha sektöre hitap eden tarzda gerçekleştirmek için bir bilgilendirme yapılıyor, inşallah herkes elini taşın altına koyup bu festivali de bize yakışır, Sakarya'mıza yakışır bir tarzda yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu.



Toplantı, festivalin düzenleneceği alanın gezilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA