24 Kasım Öğretmenler Günü Törenle Kutlandı

ÇAY, AFYON (Habermetre) - 24 Kasım Öğretmenler Günü Törenle Kutlandı24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve beraberindeki Türdü 100. Yıl Ortaokulu Okul Müdürü Enis Köseoğlu, Müdür Yardımcısı Ümit Zafer Dokucu, Türkçe Öğretmeni Kader Çınar ile Fen Bilimleri Öğretmeni Tahir Oral Ünüvar Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törene katıldı. Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in Öğretmenler Günü kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından bu yıl adaylıkları kaldırılan öğretmenler yemin ederek, görevlerine başladılar. Yemin töreninin ardından emekli olan öğretmenlerin Hizmet Şeref Belgeleri Vali Orhan Tavlı tarafından verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenler ödüllerini Vali Orhan Tavlı' dan aldılar. Tören, Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Işık Saçan Öğretmen" etkinliği ile sona erdi.

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