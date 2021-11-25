24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLADIK

"24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlama etkinlikleri, Saat 09. 00'da Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni ile başladı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü, il/ilçe şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay'ın genç öğretmenler eşliğinde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajının sunucu Mustafa Tuğlu tarafından okunmasıyla tören sona erdi.

Çelenk sunma töreni sonrası Valilik makamı ziyaret edildi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay vevöğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Vali Orhan Tavlı'ya tablo takdim edildi.

"24 Kasım Öğretmenler Günü" salon programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 10. 30'da başlayan programa; Vali Orhan Tavlı, il protokolü, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, il/ilçe milli eğitim yöneticileri, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Salon programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlama mesajının okunmasının ardından, genç öğretmenler adına Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Damla Kutay; emekli öğretmenler adına ise Abidin Temiz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan İl Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerek "Anadolu'nun en uzak köylerinden başlayarak en kalabalık kentlerine kadar vatanın her bir köşesine ilmin ışığını götüren öğretmenlerimiz, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirerek aydınlık yarınlarımızın mimarı olacaktır. " ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmasından sonra aday öğretmenler, al yıldızlı bayrağımız eşliğinde Tören Komutanı Ali Şalk'ın yönetiminde yemin etti. Mesleğe uzun yıllar hizmet vererek emekli olan öğretmenlerin hizmet şeref belgeleri, Vali Orhan Tavlı tarafından takdim edildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda, il birincisi olan öğretmen ve öğrencilere Vali Tavlı tarafından plaketleri verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Öğretmeni Mehmet Fatih Can koordinesinde, Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan "Senden Daha Güzel" klibi, salonda izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Ardından Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulunun hazırlamış olduğu "Işık Saçan Öğretmen" adlı oratoryo sahne aldı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryoda, Türkiye'nin kardelenlerini yetiştirmek adına şehit olan öğretmenlere ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e dikkat çekildi. Program alkışlarla son buldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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