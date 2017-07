24. Istanbul Caz Festivali" Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "24. İstanbul Caz Festivali" başladı.



Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış ve ödül töreni gecesinde, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın şefi Kamil Özler ile Türk pop ve caz müziğinin ünlü ismi Fatih Erkoç'a Yaşam Boyu Başarı ödülleri takdim edildi.



İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in elinden ödülünü alan Kamil Özler, memnuniyetini ve mutluluğunu dile getirerek, "Bu yaşımda, gerçekten şimdiye kadar aldığım en değerli en güzel ödül. Türkiye'nin çok güzel bir kurumu, İKSV'den aldım. Şimdiye kadar, bu kurumdan bu ödülü alan çok fazla kimse yok. Beni çok onore ettiler. Çok teşekkür ediyorum." dedi.



Özler, orkestra arkadaşlarına da teşekkür ederek, kendisini hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi.



Ünlü sanatçı Fatih Erkoç da yaşadığı heyecana işaret ederek, "Kamil'in ne kadar heyecanlandığını biraz önce gördüm. Aslında benim, onun kadar heyecanlanmamam lazım. Çünkü 48 senedir profesyonel olarak bu sahnede görev yapıyorum." diye konuştu.



Sanatçı ve müzisyenlerin kendisiyle ilgili düşüncelerini ifade ettiği videoya da değinen Erkoç, şöyle konuştu:



"Gerçekten de (gösterilen) videodaki arkadaşlara, benim için söylediklerine teşekkür ediyorum. Beni seven, sevmeyen, müziğimi dinleyen, dinlemeyen herkese teşekkür ediyorum. Eminim ki hepsinden etkilenmişimdir. Ayrıca İKSV'ye, böyle bir ödüle beni layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Müziğin kalitelisini, halkımıza ulaştırmaya ve onların niteliklerini de yukarı çekmeye çalıştım. Bunda bir nebze başarılı olduysam ne mutlu bana. Bu ödülle de taçlandırılıyorum."



Erkoç, törenin ardından mini bir konser vereceğini de sözlerine ekleyerek, "Ama görüntülerdeki şarkılar sesler pek olmayacak. Trombon yok mesela. Çünkü biliyorsunuz bir hastalık atlattım ve o dönemde de trombon pek çalamadığım için dudaklar biraz trombona yabancılaşıyor. Ama özellikle son solo caz albümümdeki şarkılarla bir şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerine yer verdi.



İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin'in sunduğu törende ayrıca festivalin 20 yıldır sponsorluğunu üstlenen Garanti Bankası ile sponsorlar ve katkı sunan kurumlardan Eczacıbaşı Topluluğu, Vodafone Türkiye, DHL Express, The Marmara Collection, Zurich Sigorta, Türk Tuborg AŞ, Vodafone Freezone, Volvo Car Turkey, SOCAR Türkiye, Matraş ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.



Sevilen şarkılarını caz repertuvarıyla birleştirdiği bir performans sergileyen Erkoç'un ardından, Balkan müziklerini caz, swing ve elektronik gibi güncel müzik türleriyle harmanlayarak yeniden yorumlayan Avusturyalı topluluk DELADAP konser verdi.



Festival kapsamında, caz piyanisti Jacky Terrasson ve Fransız caz trompetçisi Stephane Belmondo, Fransız Sarayı Bahçesi'nde, Korhan Futacı ve Kara Orkestra ise Salon İKSV'de yarın konser verecek.



Yaklaşık 50 konserin gerçekleştirileceği, 20'den fazla mekanda, 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak festival, 21 Temmuz'da sona erecek.