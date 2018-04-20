Ankara Valisi Ercan Topaca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocukları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ile öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Topaca'yı makamında ziyaret etti.

Vali Topaca, ziyarette makam koltuğunu Veysel Tiryaki İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Hüseyin Bekiroğlu'na devretti.

Vali Topaca, yaptığı konuşmada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Pazartesi gününün törenler dolayısıyla çok yoğun geçeceğini aktaran Topaca, şunları kaydetti:

"Onun için sizi bugün kabul etmek, görüşmek istedim. Tabii devletimiz, sizlere çok önem veriyor, bunu biliyorsunuz. Çocukları çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımız seviyor, Başbakanımız seviyor, Milli Eğitim Bakanımız seviyor, milletimiz seviyor, herkes sizi seviyor. Sizin geleceğiniz için herkes seferber. Herkes bir şeyler yapma derdinde. Yeni okullar, yeni spor tesisleri, yeni hastaneler yapıyoruz. Hepsi sizin rahat eğitim görmeniz, en güzel şekilde yetişmeniz, geleceğe hazırlanmanız için. Adeta devlet bir seferberlik ilan etmiş durumdadır. Biz de bu çerçevede vilayet olarak çalışıyoruz. Ankara'da 350 okul yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin 500 derslik, ilave bu okulların içerisine konferans salonları, sosyal tesisler, spor tesisleri, atölyeler aklınıza gelebilecek her türlü donanımı da yapmaya çalışıyoruz."

Topaca, çocuklara çok çalışmaları ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Vali Topaca'nın makam koltuğunu devrettiği Bekiroğlu da makamı temsil etme mutluluğunu kendilerine yaşattığı için Topaca'ya teşekkür etti.

Törene katılan çocuklar ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Topaca, ziyaretin sonunda birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Vali Yardımcısı Ali Sözen de hazır bulundu.