23 Nisan sözleri ve mesajları! En güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri!
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23 Nisan sözleri ve mesajları! En güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri!

23 Nisan sözleri ve mesajları! En güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun! Bütün bir millet olarak, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde 23 Nisan hepimiz ve çocuklar için huzur ve sevinç kaynağıdır. 23 Nisan ile ilgili en anlamı ve güzel mesajları haberimizde derledik. 23 Nisan kutlu olsun! En güzel 23 Nisan sözleri nelerdir? En güzel 23 Nisan mesajları nelerdir?

23 Nisan mesajları ve sözleri ile sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza mesajlar gönderebilirsiniz. Onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayabilirsiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili en güzel ve anlamlı mesajlar haberimizde. 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili mesajlar! 23 Nisan mesajları! 23 Nisan sözleri ve mesajları! En güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri!

23 NİSAN SÖZLERİ

- Çocuklar yurdumuzun temelidir.

- Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

- 23 Nisan Sözleri ile Çocuklarımızın gününü kutlayalım. Unutmayın onlar bizlerin geleceği..

- "Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

- Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

- Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

- 23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengârenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

- Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- "23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

- Çocuksuz ev, meyvesiz ağaca benzer. 23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

23 Nisan sözleri ve mesajları! En güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri!

23 NİSAN MESAJLARI

- Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.

- 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

- Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

- Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır.

- Çocuklar yurdumuzun temelidir.

- Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Cumhuriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz ÇOCUKLARIMIZA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

- Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Bu dünya çocukların bugünün yarını çocukların. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocuklar o kadar masumdur ki bir milletin savaşını bitirebilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun.

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

- Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- 23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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