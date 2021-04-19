23 Nisan resmi tatil mi 2021? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan resmi tatil mi 2021? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler araştırılmaya devam ediyor. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olur mu?

Tatil planı yapanlar, seyahat planı yapanlar ve farkı amaçlarla 23 Nisan'da aktivite planlayanlar 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan gününün hangi güne denk geldiği ve 23 Nisan resmi tatil mi sorusu gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş, 23 Nisan'ın bu yıl Cuma gününe geldiğini öğrenince 23 Nisan resmi tatil mi 2021? 23 Nisan tatil mi memurlara, üniversitelere, okullara tatil mi?

23 NİSAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı oluşu yine TBMM'nin açılışıyla ilişkili olmasına rağmen, tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam etmiştir. Bu Bayram 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun) o günü "Çocuk Bayramı" olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

23 Nisan 2021 Cuma gününde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına dair henüz net bilgi verilmedi. Bu hafta Kabine Toplantısı yapılmayacak ancak düzenli olarak uygulanan hafta sonu yasaklarına eklenmesi ve sokağa çıkma yasağının toplam üç gün olması daha önceki bayram günleri ele alındığında ortaya çıkan bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.