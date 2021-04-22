23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti
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23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti

23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı içerisinde yer alan makam ziyareti gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı içerisinde yer alan makam ziyareti gerçekleşti.

Gemiciler Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Büşra Ela Bilici, Kaymakam Muharrem Coşgun'un makamına otururken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı koltuğuna İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nehir Asya Güney oturdu.

Makam ziyareti esnasında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Coşgun, "Bugünün küçüğü, yarının büyüğü" dediği öğrencilere makamını emanet etti. İlçe Kaymakamı Coşgun 'un koltuğunu devralan öğrenci Büşra Ela Bilici, Türkiye genelinde bayan kaymakamın az olduğunu belirterek " Bu koltuklarda daha çok bayan kaymakam" görmek istiyorum dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş'ın koltuğunu devralan öğrenci Nehir Asya Güney 'in ilk mesajı eğitimle ilgili oldu. Öğrencilere hediyelerin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti
23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti
23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti
23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti
23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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