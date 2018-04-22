23 Nisan Etkinliklerinde Dünya Yetimleri Fidan Dikti

Sultangazi Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Yetim Buluşması kapsamında dünya yetimleri, Sultangazi Dünya Yetimleri Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Sultangazi Belediyesinin İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile birlikte düzenlediği '4'üncü Uluslararası Yetim Buluşması' devam ediyor. Etkinlikler kapsamında bugün de Sultangazi Dünya Yetimleri Hatıra Ormanı'nda yetim çocuklar fidan dikti. Etkinliğe Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Afganistan, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Lübnan, Suriye, Filistin, Makedonya ve Burkina Faso ülkelerinden gelen yetim çocuklar katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da çocukların fidan dikme etkinliğine katılarak, onlarla beraber fidan dikti.

Kendilerine düşen görevin ekilen ağaçlara en iyi şekilde bakmak olduğunu belirten Başkan Altunay, "Sultangazi Belediyesi olarak dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yetim buluşmasının bir ayağı da ağaç dikme kampanyasıydı. Bugün bu güzel kent ormanlarımızda 4 yıldır diktiğimiz alan içerisinde yeni bir alan genişlemesi yaparak bu yıl ki yetim çocuklara ağaçlarını diktireceğiz. 3 yıldır dikilen ağaçlara baktığımızda bir hayli bir alanı bu yetim yavrularımız dikerek ağaçlandırdı. Onların bu ağaçlara isimleri yazıldı. Her geçen gün ağaçlar köklenmeye ve büyümeye başladı. Bugün uluslararası arenadan gelen birçok yavrumuz şimdi yeni alanımızda ağaç dikmeyi gerçekleştirecekler. Onların isimleri de bu ağaçlara yazılacak. İnşallah yıllar sonra işleri düştüğünde gelip kendileri ile beraber bu ağacın nasıl yeşerdiğini ve büyüdüğünü görecek. Bize düşende onların diktikleri ağaçlara en iyi şekilde bakıp yetiştirmek olacak. Alibey Barajı'nın üzerinde adına da 'Dünya Yetimleri Hatıra Ormanı' dediğimiz bu ormanda onlarında bir filizi olmuş olacak" dedi.

Çocukların ülkelerine güzel anılarla döneceğini ifade eden Altunay, "Bunun ötesinde son 4 gündür çocuklarımız buradalar. Herhalde birkaç gün daha kalarak 1 hafta boyunca misafir edilmiş olacaklar. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış güzel İstanbulumuzu görmüş olacaklar. Tarihi ile yeşili ile suyu ile harmanlandığında güzel bir mekan olan Sultangazi'nin kent ormanlarında çocuklarımız bugün bizlerle beraber. İnşallah buradan sonra da boğaz turu yaparak İstanbul'un güzelliklerini bir kere daha boğazdan seyretmiş olacaklar. Yarın Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocuklarımızla beraber bu törenleri birlikte gerçekleştireceğiz. Her yıl olduğu gibi bu sene de yetim yavrularımızla beraber milli bayramımızda o sevince birlikte ortak olacağız. Daha sonra çeşitli noktalara gidip tekrar alışverişini yapacaklar. İnşallah memleketlerine döndüklerinde de kendi aileleri ile bunu unutmayacakları bir hatıra olarak hafızalarında saklayacaklar ve arkadaşlarına anlatacaklar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL