23 Nisan Doodle oldu! Google 23 Nisan'ı Doodle ekranına taşıdı! Doodle nedir?
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23 Nisan Doodle oldu! Google 23 Nisan'ı Doodle ekranına taşıdı! Doodle nedir?

Arama motoru Google, 23 Nisan'a özel Doodle yaptı. Mustaf Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı Doodle ekranı ile ziyaretçilerin karşısına geldi. 23 Nisan Doodle oldu! Doodle nedir?

23.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:11
23 Nisan Doodle oldu! Google 23 Nisan'ı Doodle ekranına taşıdı! Doodle nedir?

Google'ın bir gelenek haine getirdiği Doodle uygulamasına buğu 23 Nisan'a yer verldi. '3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseptli Dodle ile ziyaretçilerinin karşısına çıkan Doodle dikkatleri çekti. Peki, Doodle nedir? 23 Nisan Doodle oldu! Google 23 Nisan'ı Doodle ekranına taşıdı!

23 NİSAN'DA NE OLDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutladığımız bugün, ilk olarak 23 Nisan 1921'de kutlanmıştı. Bu özel günün ismi ilk olarak "23 Nisan Milli Bayramı" olarak isimlendirilmişti. 1935'te ise "Hakimiyet-i Milliye Bayramı" ve 1981'de "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak isimlendirilmişti. 1927 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kararıyla dünya çocuklarına hediye edilmişti.

23 NİSAN'IN TARİHİ VE ÖNEMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

23 NİSAN DOODLE NEDİR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Google tarafından da kutlandı. Arama motoru devi Google, ana sayfasında logosunu 23 Nisan'a özel olarak değiştirerek bu özel günü kutladı. Hazırlanan Doodle'da bir grup çocuk, müzik ve Türk bayrağı eşliğinde kutlama yapıyor.

Google, internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için 23 Nisan kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları 23 Nisan gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

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