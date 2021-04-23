23 Nisan'da başkan koltuğuna oturdu, okulun eksiklerini tamamladı
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23 Nisan'da başkan koltuğuna oturdu, okulun eksiklerini tamamladı

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

23 Nisan'da başkan koltuğuna oturdu, okulun eksiklerini tamamladı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanı koltuğuna oturan minik öğrencinin ilk icraatı eğitim gördüğü okulunun eksikliklerini tamamlamak oldu.

23 Nisan'da başkan koltuğuna oturdu, okulun eksiklerini tamamladı

ŞIRNAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanı koltuğuna oturan minik öğrencinin ilk icraatı eğitim gördüğü okulunun eksikliklerini tamamlamak oldu. Belediye başkan vekili olan öğrenci okulun bütün ihtiyaçlarının karşılanması sözünü aldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Şehit Mehmet Paksoy Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Berjin Yaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Belediye Başkanı Sait Ürek'in makam koltuğuna oturarak vekaleten bir gün belediye başkanlığı görevini yürüttü. Minik başkanın ilk icraati ise okulundaki eksiklikleri gidermek oldu. Minik başkan okulun boyanması, kütüphane ve park bahçe yapılması kararı alıp bütün eksiklikleri giderdi. Belediye başkan koltuğuna oturan Berjin Yaman, çok mutlu olduğunu belirtti. Yaman, "Bu gün belediye başkan koltuğuna oturdum. Çok mutluyum. Başkanımızdan bazı taleplerim oldu. Bunların sözünü aldım. Okulumuzun eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamak istedim. Kütüphane, kamelya ve okulun boyanması için talepte bulundum. Çok teşekkür ederim. en kısa zamanda yapılacak" dedi.

Belediye Başkanı Sait Ürek bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak koltuğunu bir günlüğüne bir öğrenciye vekaleten bıraktığını söyledi. Ürek, "Bu gün çocuk bayramı bütün çocukların bayramını kutluyorum. Kızımızın başkan koltuğundaki ilk talebi okulundaki eksiklikler oldu. Bizde belediye olarak yapacağız sözünü verdik. Kütüphane ve tam donanımlı bir kafe açıyoruz. Yakın zamanda öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır. Salgın nedeniyle bu yıl kutlamalar olmadı ama öğrencilerimize bu gün olduğu gibi her gün kapımız açık ne ihtiyaçları varsa gidereceğiz" dedi.

23 Nisan'da başkan koltuğuna oturdu, okulun eksiklerini tamamladı
23 Nisan'da başkan koltuğuna oturdu, okulun eksiklerini tamamladı
23 Nisan'da başkan koltuğuna oturdu, okulun eksiklerini tamamladı
23 Nisan'da başkan koltuğuna oturdu, okulun eksiklerini tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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