23 Nisan coşkusu İngiltere'ye ulaştı 23 Nisan coşkusu İngiltere'ye ulaştıGonca YAĞCI,Londra (DHA) - İngiltere'de yaşayan Türk ailelerin çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını, kendi evlerinde çektikleri görüntülerle coşku içinde kutladı.

23 Nisan coşkusu İngiltere'ye ulaştı

Gonca YAĞCI,Londra (DHA) - İngiltere'de yaşayan Türk ailelerin çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını, kendi evlerinde çektikleri görüntülerle coşku içinde kutladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonun uygulandığı İngiltere'de yaşayan Türk ailelerin çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutladı. 23 Nisan coşkusunu çocuklara yaşatmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve İngiltere'deki Türk Okulları, çocukların evlerinde hazırladıkları kutlamala mesajlarını derleyerek 23 Nisan videosu hazırladı. Etkinlikte Türk çocukları şiir okuyup dans ederek 23 Nisan mesajlarını iletti. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Büyükelçi Yalçın mesajında, bu olağanüstü koşullarda çocuklara seslenmek ve onların bayramını kutlamak istediğini söyledi.

TARİHİMİZİ ÇOK İYİ BİLMENİZİ ARZU EDİYORUM

Yalçın konuşmasında '100 yıldır yaşayan meclimizle gurur duyuyoruz. Egemenliğimiz ve cumhuriyetimiz ilelebet sonsuza kadar yaşayacaktır. Sizlerin de bu onurla ve gururla yaşamanızı ve bütün tarihimizi çok iyi bilmenizi arzu ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA