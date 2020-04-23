23 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Hollanda, Trt, TV, Haber

23 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

23 Nisan 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

23.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 06:45
23 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Juventus Goller

00:40 ARSENAL GOLLER

00:55 Takvim Yaprakları

01:00 Fransa - İngiltere

01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İTALYA - İRLANDA

01:00 İtalya - İrlanda

02:40 Bir Zamanlar

02:40 Spor Akşamı

03:40 Siyah Beyaz Anılar

03:55 Spor ve Sağlık

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' HOLLANDA - ALMANY

04:00 Hollanda - Almanya

04:00 Almanya - Portekiz

05:40 İngiltere Premier Lig Goller

05:40 Siyah Beyaz Anılar

05:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Lig Hatırası 89-90

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bundesliga

07:45 Spor ve Sağlık

07:50 Kamu Spotu: İşte Spor

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Almanya - Portekiz

10:30 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' HOLLANDA - ALMANY

10:30 Hollanda - Almanya

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Ukrayna - İngiltere

12:15 Danimarka - Portekiz

12:15 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' DANİMARKA - PORTE

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSVEÇ - İNGİLTERE

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 İngiltere Premier Lig Goller

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

20:50 Kamu Spotu: Evde Spor

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 2018 Dünya Kupası Özetler

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

21:45 Bir Zamanlar

22:00 Spor Akşamı

23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - HOLLAN

23:00 Portekiz - Hollanda

23:00 Hollanda - Almanya

Kaynak: InterSinema.com

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