23 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

23 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 23 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 23 Haziran tarihinde neler oldu? 23 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 23 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

23 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her yıl 23 Haziran'da kutlanan Ulusal Pembe Günü (National Pink Day), pembe rengin neşesini, pozitifliğini ve yarattığı farkındalığı kutlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu özel gün, hem renklerin psikolojik etkilerine dikkat çekiyor hem de özgürce kendini ifade etmenin simgesi olarak kabul ediliyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

229 - Sun Quan kendini Güney Wu Krallığının kralı ilan etti.

656 - Ali bin Ebu Talip, Halife seçildi.

1854 - Çarlık Rusyası Orduları'nın, savaş meydanını terk ederek, geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.

1868 - Amerikalı mucit Christopher Latham Sholes, daktilonun patentini aldı.

1894 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris'te kuruldu.

1902 - Bir İspanyol ismi olan "Mercedes", marka adı olarak tescillendi. İlk Mercedes otomobil, Wilhelm Maybach tarafından tasarlandı.

Bugün ne günü

1913 - İkinci Balkan Savaşı: Yunan ordusu Bulgar ordusunu Doyran Muharebesinde mağlup etti

1939 - Hatay Devleti'ın Türkiye'ye katılmasına ilişkin antlaşma, Ankara'da imzalandı.

1941 - Refah Faciası: Birleşik Krallık'a sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan "Refah" şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken, bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 kişinin öldüğü, 32 kişinin kurtulabildiği olayın ardından, TBMM'de soruşturma başlatıldı.

1954 - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na seçilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, ilk kadın Dekan oldu.

1955 - Akis dergisi Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek, 6 ay hapse mahkûm oldu.

1982 - Yurt dışına kaçan Banker Kastelli'nin kasasına el konuldu; 70 banker ve banka yöneticisinin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

1983 - Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

Tarihte bugün ne oldu

1987 - Halkevleri, Mahkeme kararıyla açıldı. Halkevleri'nin faaliyetleri, 12 Eylül sonrası Millî Güvenlik Konseyi tarafından durdurulmuş ve yöneticileri yargılanmıştı.

1992 - İsrail'de seçim yapıldı. İşçi Partisi lideri Yitzhak Rabin Başbakan seçildi.

2016 - Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği üyeliği konusunda referandum yapıldı. AB'den ayrılmaya yönelik oyların oranı %51,89 olarak gerçekleşti.

2019 - İstanbul'da Ara yerel seçimi yapıldı. Ekrem İmamoğlu tekrar büyükşehir belediye başkanı seçildi.

2020 - Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

2023 - 2023 Wagner Grubu isyanı, Rusya'da Rostov on-Don başta olmak üzere Avrupa Rusyası içeresindeki şehirlerde silahlı isyan başlatıldı.