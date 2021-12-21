23.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 23. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sarıbük Mahallesi, Hırbe Çiftliği, Sarıbük, Nalçabasmaz Çiftliği ve 4037 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya Altınözü, Enek/8, Enek/4, Enek/11, Enek/22 ve Enek/10 Sokağa 9: 45-17: 45 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Hanyolu Mahallesi Karbeyaz, Dokuzdal, Erbaşı, Kılıçtutan, Kolcular ve Yanıkpınar Mahallesine 13: 30-14: 15 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi İbrahim Ağa Sokak Hasanlı Mahallesi 1, Sokak Büyükdalyan Mahallesi Merkez ve Arpatepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi, Gökmeydan Mahallesi 2, Uğur Mumcu, 1, Atatürk, 4, 5, 6, 7 Sokak ve Beyköyü Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesine 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Halilbey Mahallesi, İssume Mahallesi ve 37. Sokak, Kanuni Sultan Süleyman, Çakallı Mahallesi, Çakallı, Yalmanlar, 2315 ve 2316 Sokak, Kıcı Mahallesi, Kıcı, 50, 2116, 2123, 2127, E5 Karayolu, 2124, 2135, 2122, 2133, 2114, 2119, 2126, 2134, 2117, 2130, 2132, 2129, 2121, 2125, 2137 ve 2113 Sokak, Öten Çay Mahallesine 10: 00-11: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Bakras Mahallesi Mehmet Okur Sokağa 10: 00-11: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi, 1953, Harbiye, Yunus Emre 1, İnönü 2, 1823, 1821, 23 Temmuz, 1824, Dere 1 ve 1840. Sokak, Harbiye Mahallesi, Vali Sami Oytun, 4140, Ahmet Taner Kışlalı 1, Harbiye ve Aydın Sokak, Aşağıokçular Mahallesi, 2102, Derviş Duran, Güzelyurt, Uzun, Atatürk 2, Evren, Kirkizoğlu, 2115, Harbiye, Suphi Açıkgöz, 2109, Uğur Mumcu 1, Künefeci, Alkan, Kamil Yiğit, Necim Mansuroğlu, Yeşil, Günaylar, Dipkan, Bulunamayan, Uğur Mumcu 6, Çınar 1, 2117, 2116, 2110, 2111, Nehir 3, Nedim Karanlık, Mahmut Çıtanak ve 2132. Sokağa 12: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi E-5 Altı Üzeri, 1_3, 2_1, 3, 4_2, E-5 Altı Üzeri (Fatih), E-5 Altı Üzeri ve 34 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesi Comba Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Kuşalanı, Mağaracık, Mızraklı, Değirmenbaşı, Tomruksuyu, Uzunbağ, Yaylıca, Eriklikuyu, Hıdırbey, Kapısuyu, Batıayaz, Vakıfköy, Yeşilköy, Yeşilyazı, Yoğunoluk, Karaçay, Ataköy, Büyükoba, Ceylandere, Çamlıyayla, Çanakoluk, Çubuklu, Fidanlı, Huzurlu, Seldiren, Yeniköy ve Avcılar Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Seldiren Mahallesi Cumhuriyet, 8652. ve 8653. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi, Çatbaşı, Çayır, Turfanda ve Yoncakaya Mahallesine 13: 30-14: 15 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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