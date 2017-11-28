22.dönem Polis Özel Harekat (PÖH) alımı ne zaman? POMEM başvuru şartları. Polis Özel Harekat (PÖH) başvuru şartları, lise mezunu olan ve polis olma hedefini gerçekleştirmek isteyen adayların yoğun bir şekilde sorguladığı konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, adayların sabırsızlıkla beklediği 2017-2018 yılında Polis Özel Harekat (PÖH) alımı ne zaman gerçekleştirilecek? Lise mezunu olan adaylar da polis olabilecek mi? Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) alımı yapılacak mı? PÖH alımları ne zaman yapılacak? PÖH alımlarında hangi şartlar aranacak, kimler başvuru yapabilecek? İşte, merak edilen tüm soruların yanıtları…

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) POMEM 21.dönem alımlarında mülakat süreci devam ediyor. Mülakat sürecinin tamamlanması ve adayların polislik için eğitime başlamalarının sonrasında yeni dönem yani 22.dönem polis alımlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Lise mezunu polis alımı başvuru şartları, polis olmak isteyen gençler tarafından merakla araştırılıyor. 2017 PÖH başvuru şartları lise mezunu polis alımı başvuru şartlarını yerine getirebilen adaylar, PÖH alımının ne zaman yapılacağı hakkında sorgulamalara başladı.

2017-2018 yılında Polis Özel Harekat (PÖH) alımı ne zaman gerçekleştirilecek? Lise mezunu olan adaylar da polis olabilecek mi? Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) alımı yapılacak mı? PÖH alımları ne zaman yapılacak? PÖH alımlarında hangi şartlar aranacak, kimler başvuru yapabilecek? Polis Özel Hareket (PÖH) başvuruları tarihi belli oldu mu? Polis alımlarının yapılacağı tarih kesinlik göstermemekle birlikte, 2018 yılının 2.veya 3.ayına tekabül ettiği görülmektedir. Şöyle de bir husus vardır ki, POMEM okullarında herhangi bir boşluk bulunuyorsa 10 bin kişilik Polis Özel Harekat (PÖH) alımı bu yıl yapılabilme ihtimali var ancak boşluk yoksa Polis Özel Harekat (PÖH) alımları gelecek seneye sarkabilir.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından öğrenci alımı ilanı hazırlanmakta ve kamuoyuna konu hakkında duyuru yapılmaktadır. EGM'nin özel sınıflarından bir tanesi olan ve seçkin öğrencileri bulunan Polis Özel Harekat (PÖH) sınıf için aralıklarla POMEM'e öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler. Henüz yeni dönem Polis Özel Harekat (PÖH) sınıfı için polis alımının ne zaman yapılacağı bilinmiyor fakat yeni dönem POMEM alımlarının en erken 3 - 4 ay sonra yapılacağı tahmin edildiği için PÖH alımlarının da önümüzde ki ilk 6 aylık süreç içerisinde yapılabileceği düşünülmektedir.

POMEM PÖH ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) alımı ne zaman yapılacak, PÖH alımında aranacak şartlar nedir. 21. dönem POMEM alımlarında mülakat süreci devam etmektedir. Mülakat sürecinin tamamlanması ve adayların eğitime başlamasının ardından yeni dönem alımlarının yapılması bekleniyor. Bu da kesin olmamakla birlikte 2018 yılının 2. veya 3. ayına tekavül etmektedir. POMEM okullarında boşluk varsa 10 bin kişilik PÖH alımı bu sene yapılabilir fakat yoksa Polis Özel Harekat PÖH alımları seneye sarkabilir.

Polis Özel Harekat (PÖH) alımları bilindiği üzere belirli eğitimlerden geçirilerek yapılmakta olup genel olarak alımlar POMEM kapsamında yapılmaktadır. 19. dönem POMEM alımı PÖH sınıfı için yapılmış ve 20. dönem ile 21. dönem alımları ise normal polis sınıfı için yapılmıştı. Şimdi adaylar gözlerini 22. dönem POMEM'e çevirdi ve yeni dönem alımlarının 22. dönem POMEM ile yapılabileceğini tahmin etmektedir.

Henüz yeni dönem Polis Özel Harekat (PÖH) sınıfı için polis alımının ne zaman yapılacağı bilinmiyor fakat yeni dönem POMEM alımlarının en erken 3 - 4 ay sonra yapılacağı tahmin edildiği için PÖH alımlarının da önümüzde ki ilk 6 aylık süreç içerisinde yapılabileceği düşünülmektedir.

PÖH YAŞ ŞARTI KAÇTIR?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2016 POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Polis maaşları hesaplanırken özel harekat polisi, çevik kuvvet polisi ya da doğuda görev yapan polis şeklinde maaşlar hesaplanmaz. Özel harekatçı bir polisin maaşı ile normal polisin maaşı aynıdır. Ya da çevik kuvvet polisi ile trafik polisinin maaşı aynıdır. Ancak aldıkları görev tazminatları farklıdır. Batıda görev yapan polis görev tazminatı olarak 100 TL alırken, doğuda görev yapan polis 400-500 TL kadar bir görev tazminatı alır. Ya da doğuda görev yapan bir özel harekat polisi ortalama 1000 TL görev tazminatı alır. Özel Harekat Polisi Maaşı: 4500-5000 TL

POMEM PÖH İÇİN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

ç) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,