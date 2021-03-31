22. Dönem Milletvekili Garip'ten Başkan Gürkan'a ziyaret

Darbeler tarihi üzerine gerçekleştirilen söyleşi programına katılmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti 22. Dönem Adana Milletvekili Recep Garip, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Darbeler tarihi üzerine gerçekleştirilen söyleşi programına katılmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti 22. Dönem Adana Milletvekili Recep Garip, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

22. Dönem AK Parti Adana Milletvekili Recep Garip, Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Malatya'nın bereketli toprağından kültür, sanat, edebiyat fışkırdığını belirten Garip, "Malatya fikri ekollerinin ve hareketliliklerinin halen derinlerde nabızlarının attığını her gelişimde hissettiğimi ve duyduğumu ifade etmek istiyorum. Muhyiddin İbni Arabi'nin Malatya'dan geçtiğini, Malatya'da misafir olduğunu ve medreselerde dersler verdiğini biliyoruz. Malatya'mızın coğrafyamız açısından çok önemli bir geçit merkezi olduğunu biliyoruz. Malatya'mızın şehir kültürü açısından, medeniyetimiz açısından vazgeçilmez tarafları var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerinin çok doğru ve görkemli olduğunu, doğru temeller üzerinden şehrin örülmeye başlandığını ve devam edildiğini gördük" dedi.

"Hizmet destanları yazmak durumundayız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Bizler Malatya'ya Destan Şehri diyoruz. Bu topraklarda dün Sadrettin Koneviler, İbni Arabiler, Niyazi Mısriler, Mevlanalar bu coğrafyada ilim irfan destanları yazmışlar. Danişment Gaziler ve Battalgaziler de kahramanlık destanları yazmışlar. Bizler de yerel yöneticiler olarak burada hizmet destanları yazmak durumundayız. Bizim en büyük projemiz olarak tabir ettiğimiz sosyal entegrasyon insanlığın kardeşliğin temeli üzerinde birlik ve beraberlik içerisinde olan Malatya paydası çerçevesi içerisinde Türkiye'nin gelecekteki hedefinde bütünleştirmek ülküsü içerisinde geleceğe istikbal açısından güvenle bakmamız gerekir. Recep Hocamızın çalışmalarını yakinen takip ediyor ve gıpta ile izliyorum. Özellikle insanlarımızın güzel ahlaklı olması konusunda milli kültür ve milli değerlerimize önem vermesi noktasında çıkardığı dergiler ve kitaplarla da bunu kamuoyuyla paylaşması ve seminer ile konferanslarla bunları taçlandırması noktasındaki gayretlerini de tebrik ediyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı