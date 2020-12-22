21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti
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21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti

22.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:51

Eğlenceli bir tatil yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Avustralya'ya giden manken ve makyaj sanatçısı 21 yaşındaki Madalny Davis, selfie çekinmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada kanında yüksek miktarda uyuşturucu ve alkol rastlandı.

21 yaşındaki manken ve makyaj sanatçısı Madalyn Davis, Avustralya gezisi sırasında selfie çekilmek için tırmandığı çitlerden düşerek yaşamını yitirdi.

Nottinghamshire Live raporlarına göre, olayla ilgili soruşturma, Avustralya'nın yanı sıra düşüş nedeniyle birden çok yara aldığını tespit eden İngiltere'de de yapıldı.

21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekerken hayatını kaybetti

KANINDA YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU VE ALKOL TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada kanında yüksek miktarda uyuşturucu ve alkol rastlanan genç kadının düşmesinde bu durumu önemli bir katkısı olduğu belirtildi.

"GÜN DOĞUMUNDA FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTEMİŞTİ"

Soruşturmada sekiz kişilik bir grup güneşin doğuşunu izlemek için bu güzel noktaya gitmeye karar verdiklerini ve öncesinde bir partide alkol ve uyuşturucu tükettikleri öğrenildi.

Pazartesi günkü duruşmada tanıklar, grubun siteye girmek için bir çitin üzerinden tırmandığını ve ardından uçurumun kenarından aşağı doğru yürümeye devam ettiğini söyledi.

21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekerken hayatını kaybetti

Adli tıp doktoru yardımcısı Gordon Clow, aldığı maddelerin karar verme ve denge koordinasyonu gibi mekanizmalarını bozacağını belirtti.

"AYNI YERDE İLK ÖLÜM DEĞİL"

Sudan kurtarma ekipleri, yerel balıkçı tekneleri ve acil servis ekibi Davis'i aramak için olay yerine geldi. Düşüşü aşırı sert olarak tanımlayan yetkililer, uçurumun kenarında beyaz bir flip flop terlik ve birçok alkol kutusu olduğunu belirttiler. Daha sonrasında ise talihsiz kadının cansız bedeni bulundu.

21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti
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