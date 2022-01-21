21 Ocak TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, SHOW TV8, Star TV, FOX, TRT 1 bugünkü yayın akışı... Cuma günü TV'de neler var?

21 Ocak Cuma TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 21 Ocak Cuma TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evlere konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?

Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 21 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 21 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

21 OCAK CUMA YAYIN AKIŞI

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Van Helsing (Yabancı Sinema)

02:30 Van Helsing (Yabancı Sinema)

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Camdaki Kız

02:45 5 Başlı Köpek Balığı (Yabancı Sinema)

04:00 Asi

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

02:00 Maske Kimsin Sen?

04:45 Kamera Arkası

05:15 Kefaret

06:00 Kadın

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye (Final)

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:40 3'Te 3

01:20 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

03:40 Şehrime Hoş Geldiniz

04:10 Kıbrıs Zafera Doğru

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