21 Ocak Cuma 2022 korona tablosu AÇIKLANDI mı? Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 21 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

21 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 21 Ocak Cuma koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 21 Ocak Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 21 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 21 Ocak Cuma korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 21 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 21 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 21 Ocak vaka sayısı kaç?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 21 Ocak Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

21 OCAK 2022 CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU

21 Ocak Cuma koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Koronovirüs tablosu açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

20 OCAK PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

20 Ocak korona tablosu açıklandı.

20 OCAK PERŞEMBE KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

20 Ocak Perşembe günü 414.312 kişiye test uygulanmıştır.

20 OCAK PERŞEMBE GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

20 Ocak Perşembe 414.312 kişiye uygulanan testten 71.843 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

20 OCAK PERŞEMBE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

20 Ocak Perşembe günü 166 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

20 OCAK PERŞEMBE KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

20 Ocak Perşembe günü 85.948 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 21 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI!

GÜN, GÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

2022

OCAK

1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka

3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka

4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka

5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka

6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka

7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka

8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka

9 Ocak hasta, 173vefat, 61.727 vaka

10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka

11 Ocak hasta, 137 vefat, 74.266 vaka

12 Ocak hasta, 145 vefat, 77.722 vaka

13 Ocak hasta, 153 vefat, 75.564 vaka

14 Ocak hasta, 167 vefat, 67.857 vaka

15 Ocak hasta, 177 vefat, 63.967 vaka

16 Ocak hasta, 136 vefat, 54.100 vaka

17 Ocak hasta, 162 vefat, 64.935 vaka

18 Ocak hasta, 157 vefat, 69.658 vaka

19 Ocak hasta, 176 vefat, 72.615 vaka

20 Ocak hasta, 166 vefat, 71.843 vaka

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