21 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 21 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? - Haberler
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21 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 21 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

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21 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 21 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

21 Eylül Salı günü bugün Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 21 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 21 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Eylül 2021 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Osmanlı Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Osmanlı Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

  • Soğanlama
  • Ispanak Borani
  • Mualla
  • Pırasa Köftesi
  • Ayva Kalyesi
  • Bıldırcın Dolması
  • Leblebi Helvası

Bugün Osmanlı Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

21 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 21 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

21 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 21 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

21 Eylül Masterchef Osmanlı Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

  • Soğanlama kazananı :
  • Ispanak Borani kazananı :
  • Mualla kazananı :
  • Pırasa Köftesi kazananı :
  • Ayva Kalyesi kazananı :
  • Bıldırcın Dolması kazananı :
  • Leblebi Helvası kazananı :

- Birazdan açıklanacak...

KAZANAN TAKIM : -

Kazanan takım henüz açıklanmadı. Konumuzu takip edebilirsiniz.

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Haber: 21 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 21 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? - Haberler
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