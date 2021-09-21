21 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 21 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Eylül 2021 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF 21 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Osmanlı Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Osmanlı Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

Soğanlama

Ispanak Borani

Mualla

Pırasa Köftesi

Ayva Kalyesi

Bıldırcın Dolması

Leblebi Helvası

21 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün Osmanlı Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

21 Eylül Masterchef Osmanlı Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

Soğanlama kazananı :

Ispanak Borani kazananı :

Mualla kazananı :

Pırasa Köftesi kazananı :

Ayva Kalyesi kazananı :

Bıldırcın Dolması kazananı :

Leblebi Helvası kazananı :

- Birazdan açıklanacak...

21 EYLÜL OSMANLI MUTFAĞI MENÜSÜNDE KAZANAN İSİMLER

KAZANAN TAKIM : -

Kazanan takım henüz açıklanmadı. Konumuzu takip edebilirsiniz.

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