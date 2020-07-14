21 aylık Liya'nın acilen kök hücre nakli olması gerekiyor
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21 aylık Liya'nın acilen kök hücre nakli olması gerekiyor

İngiltere'de yaşayan bir Türk çiftin Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konulan 21 aylık kızları Liya'nın iyileşebilmesi için kısa sürede kök hücre nakli olması gerekiyor.

14.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:25

İngiltere'de yaşayan bir Türk çiftin Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konulan 21 aylık kızları Liya'nın iyileşebilmesi için kısa sürede kök hücre nakli olması gerekiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Hatice-Ufuk Gümüşöz çiftinin kızlarına, nisan ayında Akut Miyeloid Lösemi teşhisi kondu.

Anne Hatice Gümüşöz, AA muhabirine gönderdiği videoda, ilk olarak kızının şubat ayında yürüyüşünün değişmeye başladığını ve teninde solukluk görüldüğünü anlattı.

Doktora götürdüklerini ancak bir şeyden şüphelenilmediği için eve geri gönderildiklerini söyleyen Gümüşöz, yaklaşık 2 hafta sonra Liya'nın yere düştüğünü, acile götürdüklerini ancak yine bir şey bulunulamadığını ifade etti.

"Ayaklarının üstüne basamıyordu"

Nisan başında Liya'nın uykusunda ağlayarak uyandığını ve hiçbir şekilde yere basamadığını vurgulayan anne Gümüşöz, "Yine acile gittik ve Liya 6 saat sonra hala ayakları üzerine basamadığı için röntgen çekip kan testi yaptılar. Bir şeyden şüphelendiklerini söylediler ve hastaneye yatırmak istediler. Sonra da kötü haberi aldık." dedi.

"Lütfen yardım edin, hastalara umut olun"

Kendilerine Liya'nın yüzde 60 yaşama şansı olduğunun söylendiğini ve kök hücre nakli olmazsa bu oranın çok daha düşeceğini aktaran anne, "Liya yüksek risk grubunda ve kesinlikle kök hücre nakli olması gerekiyor. Biz sizden yardım istiyoruz. Türkiye'de Kızılay'a gidip kan verebilirsiniz. İngiltere'de ise DKMS adlı kuruluş bu tür faaliyetlerde bulunuyor. Lütfen yardım edin. Sadece Liya'ya değil, onun gibi hastalara umut olun." diye konuştu.

"Tüm dünya başımıza yıkıldı"

Baba Ufuk Gümüşöz de "Liya bizim tek kızımı, hayatımızın anlamı. Liya müzik dinlemeye seven, bebek dilinde eşlik etmeyi seven sevgi pıtırcığımız. Fakat 14 Nisan'da kızımıza AML teşhisi kondu ve tüm dünya başımıza yıkıldı." ifadesini kullandı.

Kök hücre bağışçısı olunması için çağrıda bulunan Gümüşöz, sürenin her geçen gün azaldığını belirtti.

Kemik iliği bağışçısı nasıl olunur

Bir tür kan ve kemik iliği kanseri olan AML, özellikle vücudun beyaz kan hücrelerini etkiliyor. Her 100 bin kişi içinde 3 kişide görülen hastalığın tedavisinde, kemik iliği nakli hayati önem taşıyor.

Bağışçıdan alınan kan veya tükürük örneği, hastayla uyumlu olup olmadığının anlaşılması için tahlil ediliyor. Eğer örneğin uyumlu olduğu sonucuna varılırsa narkoz altında veya bölgesel anesteziyle kalça kemiğinden enjektörlerle ilik toplanıyor.

Bağışçılar, genellikle sadece bir kaç süren hafif bir ağrı dışında herhangi bir acı duymuyor. Kemik iliği bağışında bulunmak kişiye zarar vermiyor ve bağışta kan grubu şartı aranmıyor. 17-55 yaş arası ve sağlıklı kişiler, bağışçı olabiliyor.

Türkiye'de herhangi bir Kızılay Kan Merkezi'ne başvurulabilirken, İngiltere'de https://www.dkms.org.uk/en/liya linki üzerinden test kiti istenebiliyor.

21 aylık Liya'nın acilen kök hücre nakli olması gerekiyor

Kaynak: AA

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