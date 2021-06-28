"21. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı

"21. Afyonkarahisar Caz Festivali"nin açılış konserinde Lucia Bakaiova Quartet sahne aldı.

"21. Afyonkarahisar Caz Festivali"nin açılış konserinde Lucia Bakaiova Quartet sahne aldı.

NG Afyon'da gerçekleşen konser için Çekya'nın başkenti Prag'dan gelen ünlü caz sanatçısı Bakaiova'ya, piyanoda Mikulas Pokorni, kontrbasta Martin Gerla, davulda ise Ivan Audes eşlik etti.

Etkinliğin Genel Sanat Yönetmenliğini üstlenen Hüseyin Başkadem, yaptığı konuşmada destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, festivalin bu yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve Bakan Yardımcısı Özgür Özkan Yavuz'un özel desteğiyle hayata geçtiğini dile getirdi.

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral'in de festivalin yaşaması adına büyük bir destek verdiklerinin altını çizen Başkadem, şu bilgileri verdi:

"Tabiri caizse herkes karınca kararınca destek vererek bugünlere getirdi. 21. yıla gelebiliyorsak eğer eğri ya da doğru söylemek gerekirse, sıkıntılar oluyor demek ki hep beraber başarmışız. Afyon, Dünya Motokros Şampiyonası'nın yapıldığı bir şehir oldu artık. Afyon, gastronomi şehri oldu. Ayazini ile termal turizmin dışında, artık tarih turizmiyle de ön plana çıkmak için özel bir gayret sarf ediyor."

Hüseyin Başkadem, Türkiye'deki önemli 3 caz festivalinden biri olan Akbank Caz Festivali'nin bu yıl 30, İstanbul Caz Festivali'nin 28, Afyonkarahisar Caz Festivali'nin ise 21. yılını kutladığını vurgulayarak, "Kültür turizmi açısından da sanat turizmi açısından da çok önemli. Çünkü bugün Google'a Afyon yazdığınızda, Afyon Caz Festivali çıkıyor artık. Başka bir şey çıkmıyor. Caz ya da Klasik Müzik Festivali, bizim başka bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Bu açıdan çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş'un da kısa birer konuşma yaptığı etkinliğe birçok kurum ve kuruluşun temsilcileriyle sanatseverler katıldı.

Festival 30 Haziran'a kadar devam edecek

Üç gün boyunca konserler, sergiler, canlı yayınlar ve söyleşilerin gerçekleşeceği festival, yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturacak.

Etkinlik yarın saat 17.00'de David Kudrna Quartet, 20.00'de ise Jan Balek Trio konserleriyle devam edecek.

Festivalin sona ereceği 30 Haziran saat 15.00'te gazeteci-yazar Yalvaç Ural bir söyleşi verecek, 17.00'de Mikulas Pokorni Trio, 19.00'da The Alice Project, 20.00'de ise Lucia Bakaiova ve ABB Kent Orkestrası Kemal Günüç Dörtlüsü sahne alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk