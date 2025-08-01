2026 YKS ne zaman? 2026 YKS başvuru tarihi ne zaman?

Üniversiteye hazırlanan binlerce öğrencinin odaklandığı 2026 YKS, gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medya ve eğitim platformlarında sıkça aratılan sınav, hem adaylar hem de aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sınav takvimi ve başvuru sürecine ilişkin resmi açıklamalar, merak konusu haline geldi. Peki, 2026 YKS sınavı hangi tarihte yapılacak, başvuru işlemleri ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

2026 YKS NE ZAMAN?

Üniversite sınavına hazırlanan yüz binlerce adayın beklediği 2026 YKS ile ilgili merak edilen detaylar netleşmeye başladı. ÖSYM tarafından henüz resmî sınav takvimi açıklanmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında sınav tarihlerine ilişkin tahminler yapılabiliyor.

2026 YKS ne zaman

Buna göre, 2026 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılması öngörülüyor. Söz konusu tarihler, ÖSYM'nin açıklayacağı resmî sınav takvimi ile kesinlik kazanacak.

2026 YKS başvuru tarihi ne zaman

2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS başvuru süreciyle ilgili detaylar da öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2026 YKS başvurularının, önceki yıllarda olduğu gibi Şubat ayının ilk haftasında başlaması ve ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

Sınavla ilgili en güncel bilgiler ve duyurular için adayların ÖSYM'nin resmî internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.