Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek.2025 KPSS başvuru ücreti kaç TL?

2025 KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre KPSS A Grubu Sınavı başvuruları, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı ve 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak.

2025 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 570,00 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM üzerinden adayların erişimine açılacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

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KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM üzerinden adayların erişimine açılacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

2025 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından duyurulacak.