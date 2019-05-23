2024 Olimpiyatları İçin Eyfel Kulesi'nin Etrafına Dev Bir Park Yapılacak
Paris belediyesi, 2024 Olimpiyatları için Eyfel Kulesi'nin etrafını trafiğe kapatıp devasa bir yeşil alan yapmayı hedefliyor. 70 futbol sahası büyüklündeki parkın maliyetinin 72 milyon euro olacağı belirtildi
New York'da Central Park, Londra'da Hyde Park ve Berlin'de Tiergarten park... Dünyanın en çok ziyaret edilen Fransa'nın başkenti Paris de 2024'te hayalini kurduğu dev parka kavuşacak.
Paris Belediyesi, 2024 Olimpiyatları için Eyfel Kulesi'nin etrafını trafiğe kapatıp, devasa bir yeşil alan oluşturmayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com