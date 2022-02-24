Kamu Başdenetçisi Malkoç, Tekirdağ Valisi Yıldırım'ı ziyaret etti Açıklaması

TEKİRDAĞ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Malkoç, ziyarette yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2012'den itibaren Türk kamu hayatında yerini almaya başladığını söyledi.

Ombudsmanlığın, vatandaşların kamu hizmetlerinin verilmesi sırasında yaşadığı sorunların yargı yoluna başvurulmadan çözülmesi için oluşturulan bir kurum olduğunu dile getiren Malkoç, "Dünyadaki diğer adı da halkın avukatlığı müessesesidir." dedi.

Malkoç, Türkiye'ye bu kurumu kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

Son yıllarda Türkiye'de her alanda verilen kamu hizmetlerinin kalitesinin arttığına işaret eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan sorunları yargısız, mahkemesiz çözmek için birçok müessese ihdas edilmiştir. Halkın başvurabileceği kurumlar oluşturulmuştur. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu bunlardan biri. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, CİMER diye bilinen kurumlar da bunlardan. Bu kadar çeşitli ve niteliği yüksek kamu hizmetlerinin yanında halkın derdini anlatacağı, karşılaştığı sorunlara ilişkin şikayet mercilerinin çoğalması fevkalade önemlidir."

Halkın da bu müracaat yollarını iyi kullandığını anlatan Malkoç, "2021'de bu bahsettiğimiz kurumlara başta CİMER olmak üzere 8 milyona yakın başvuru iletilmiştir. Demokrasinin özelliği nedir? Halkın taleplerinin idareci tarafından dinlenilmesi, kulak verilmesi ve sorunların idarecilere iletilmesidir. Kamu Denetçiliği Kurumu, CİMER gibi kurumlar, aynı zamanda demokrasinin gerçek manada birer aracıdır." dedi.

Vali Yıldırım da Malkoç'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ombudsmanlığın önemli bir müessese olduğunu vurguladı.