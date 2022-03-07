2021 yılında İzmir'e 131 bin 394 kişi göç etti

İZMİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 4 milyon 425 bin 789 nüfusa sahip İzmir'e 2021 yılında 131 bin 394 kişi göç ederken, 109 bin 470 kişi İzmir'den göç etti. İzmir sırasıyla en fazla İstanbul, Manisa ve Ankara'dan göç aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. 4 milyon 425 bin 789 nüfusa sahip İzmir'e ise 2021 yılında 131 bin 394 kişi göç etti. 109 bin 470 kişinin ise İzmir'den diğer şehirlere göç ettiği belirtilirken, İzmir sırasıyla en fazla İstanbul, Manisa ve Ankara'dan göç aldı. Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı İzmir'de, 2020 yılında binde 3,37 iken 2021 yılında binde 4,97'ye çıktı.

İzmir'de en çok göç alan ilçe Seferihisar, en çok göç veren ilçe Bayraklı oldu

TÜİK verilerine göre, Seferihisar binde 74,72 net göç hızı ile en çok göç alan ilçe olurken, Seferihisar'ı sırasıyla Karaburun, Urla, Çeşme ve Menemen takip etti. İzmir'in en çok göç veren ilçesi ise binde -34,65 net göç hızı ile Bayraklı oldu. Bayraklı'yı sırasıyla Konak, Karşıyaka, Beydağ ve Kiraz izledi.

Net göç hızına göre, 2021 yılında en çok göç alan il Bayburt (binde 31,50) olurken, Bayburt'u sırasıyla, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Karabük, Gümüşhane, Burdur, Çankırı, Muğla ve Bilecik illeri izledi. Net göç hızına göre en çok göç veren il Ağrı (binde -37,30) olurken, Ağrı'yı sırasıyla Muş, Van, Hakkari, Kars, Ardahan, Bitlis, Iğdır, Şanlıurfa ve Adıyaman illeri takip etti.

45 ilin aldığı göç verdiği göçten fazla

Türkiye genelinde aldığı göç, verdiği göçten daha fazla olan il sayısı 45 oldu. Türkiye'nin nüfusu en fazla olan ili İstanbul ise göç veren iller arasında yer aldı. 2021 yılında İstanbul'a 385 bin 328 kişi göç ederken, 408 bin 165 kişi de İstanbul'dan göç etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel