2021 yılında 23 Nisan günü resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 2021 tüm resmi tatiller takvimi
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2021 yılında 23 Nisan günü resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 2021 tüm resmi tatiller takvimi

Her sene 23 Nisan günü ülkemizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaktadır. 23 Nisan günü normalde resmi tatildir. Fakat insanlar 2021 yılı içerisinde 23 Nisan'ın hangi güne denk geldiklerini merak ediyorlar. Peki 23 Nisan günü resmi tatil mi olacak? 2021 yılında hangi güne denk geliyor?

2021 yılında 23 Nisan günü resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 2021 tüm resmi tatiller takvimi
27.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:12

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde her sene coşkuyla kutlanmaktadır. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram, törenler düzenlenerek resmi geçitler yapılarak ve şiirler okunarak kutlanır. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 NİSAN GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. Her sene olduğu gibi 2021 yılında da 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. 2021 yılı içerisinde 23 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.

23 NİSAN 2021 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan 2021 =Cuma günüdür.

23 Nisan 2021 yılı içerisinde Cuma gününe denk gelmektedir. Haliyle 2021 yılında 23 Nisan Cuma günü resmi tatildir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDİR?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı : 1 Ocak 2021 Cuma günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : 23 Nisan 2021 Cuma günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü : 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü

Ramazan Bayramı Arefesi : 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü (Yarım gün çalışma vardır.)

Ramazan Bayramı 1. gün : 13 Mayıs 2021 Perşembe günü

Ramazan Bayramı 2. gün : 14 Mayıs 2021 Cuma günü

Ramazan Bayramı 3. gün : 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı : 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü : 15 Temmuz 2021 Perşembe günü

Kurban Bayramı Arefesi : 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü (Yarım gün çalışma vardır.)

Kurban Bayramı 1. gün : 20 Temmuz 2021 Salı günü

Kurban Bayramı 2. gün : 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. gün : 22 Temmuz 2021 Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. gün : 23 Temmuz 2021 Cuma günü

30 Ağustos Zafer Bayramı : 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı Bir Önceki Gün : 28 Ekim Perşembe günü(Yarım gün çalışma vardır.)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim 2021 Cuma günü

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Haber Yorumları (2)
YAKUP: Küçükken sahnede oynamıştım 23 nisanda hey gidi günler heyy
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GOOD: Vay iyimiş cuma günü tatil cumartesi pazar da öyle 3 gün tatil yapacağız :)
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500
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