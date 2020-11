Son dakika haberleri! Pakdemirli: "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi 51,5 milyar lira olmuştur"

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılı bütçesinden 22 milyar lirayı tarımsal desteklemelerde, 17,5 milyar lirayı verimlilik ve gelir artırmak için yatırımlarda kullanacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Pakdemirli, bakanlıgˆın, 60 aras¸tırma enstitu¨su¨ ve bu¨nyesinde c¸alıs¸an 2000'den fazla aras¸tırmacı ile gu¨c¸lu¨ bir Ar-Ge altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Ar-Ge projelerine sagˆlanan destekler kapsamında, 2007-2020 yılları arasında yapılan 1896 bas¸vurudan 429 Ar-Ge projesinin destek kapsamına alındığını kaydeden Pakdemirli, desteklenen 343 projenin sonuc¸landığını, 86'sının ise devam ettiğini ifade etti.

Pakdemirli, söz konusu projelere toplam 95,3 milyon lira destek o¨demesi yapıldığını dile getirerek, "Bakanlıgˆımız, Ar-Ge Destek Programına, 2020 yılı ic¸in 21,4 milyon lira bu¨tc¸e ayırmıs¸tır. Yerli ve milli teknolojiler gelis¸tirmek ic¸in var gu¨cu¨mu¨zle c¸alıs¸ıyoruz. U¨lkemizin ilk yerli ve milli tarla sınıfı diye anılan 105 beygir gu¨cu¨nde, 4 teker tahrikli manevra ve du¨menleme kabiliyeti sınıfındaki trakto¨rlere go¨re iyiles¸tirilmis¸ Milli Elektrikli Trakto¨r prototipi u¨retilmis¸ ve 20 adet ic¸in u¨retime gec¸ilmis¸tir." diye konuştu.

"TMO kuru kayısı alımına başladı"

Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım yaptıgˆı tu¨m u¨ru¨nlerde hasat do¨nemi öncesinde fiyat ac¸ıklayarak u¨reticileri memnun ettiklerini vurgulayarak, "Bugu¨ne kadar 52 bin u¨reticiden alımı gerc¸ekles¸tirilen u¨ru¨nlerin bedelini, lisanslı depolarda 3 gu¨n, digˆer u¨ru¨nlerde ise 7-10 gu¨n ic¸erisinde o¨dedik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, TMO, 4 numara ku¨ku¨rtlenmis¸ kuru kayısı alımına bas¸ladı." dedi.

Et ve Su¨t Kurumu tarafından 2019-2020 yıllarında 259 bin 960 bas¸ hayvan alımı yapılarak 85 bin 965 ton kırmızı et, 8 milyon 362 bin 920 adet kanatlı hayvan alımı yapılarak da 16 bin 278 ton beyaz et u¨retildiğini kaydeden Pakdemirli, kurum tarafından yetis¸tiricilere, söz konusu yıllarda, yaklas¸ık 3 milyar lira o¨deme yapıldığını bildirdi.

"Ekim itibarıyla 752 bin ton yas¸ c¸ay alımı yapıldı"

Pakdemirli, su¨t piyasası du¨zenleme go¨revi dogˆrultusunda Et ve Su¨t Kurumu tarafından, 4 yılda u¨reticiden alınan 1,1 milyon ton arz fazlası c¸igˆ su¨tten 92 bin ton yagˆsız su¨t tozu u¨retildiğini, bu kapsamda su¨t u¨reticilerine yaklas¸ık 1 milyar lira o¨deme yapıldığını anlattı.

Türkiye'de u¨retilen yas¸ c¸ayın yüzde 50-55'inin C¸AYKUR'un 47 fabrikasında is¸lendiğine dikkati çeken Pakdemirli, C¸AYKUR tarafından geçen yıl 750 bin ton yas¸ c¸ay alımı gerc¸ekleştirildiğini söyledi.

Pakdemirli, ekim ayı itibarıyla 752 bin ton yas¸ c¸ay alımı yapıldığını belirterek, "Yas¸ c¸ay bedelleri satın almayı takip eden ay ic¸erisinde pes¸in olarak o¨denmektedir. 2019 yılı yas¸ c¸ay alım bedeli olarak u¨reticilere 2,6 milyar lira, bu yıl eylu¨l ayı itibarıyla da 1,7 milyar lira o¨denmis¸tir. C¸ay u¨reticilerine, bu yıl 245 milyon lira budama tazminatı o¨demesi yapılmıs¸tır." şeklinde konuştu.

"Genç girişimcilere yüzde 50 hibeli 500 milyon liraya varan destek"

Bakanlığın ileriye do¨nu¨k hedeflerine de değinen Pakdemirli, mera, yaylak ve kıs¸lakların tespitlerinin tamamlanacağını ve 2,5 milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projeleri yapacaklarını açıkladı.

Pakdemirli, gelecek yıl c¸iftc¸ilere yaklas¸ık 200 milyon liralık bireysel sulama hibe destegˆi yapmayı planladıklarını dile getirerek, "2021-2025 yılları arası 4. do¨nem kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 50 hibe destegˆi verecegˆiz. Bu kapsamda o¨zellikle kadın, genc¸ giris¸imcilere ve ku¨c¸u¨k aile is¸letmelerine yo¨nelik kurutma, dondurma, konserve yapma ve paketleme faaliyetlerinde yüzde 50 hibeli 500 milyon liraya varan hibe destegˆi vermeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi'ni 81 ilde uygulamaya koymayı ve 200 milyon lira hibe destegˆi vermeyi hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, gelecek yıl lisanslı depoculuk kapsamında, 170 milyon lira hibe destegˆi o¨demesi yapacaklarını ifade etti.

Pakdemirli, gelecek yıl yurt genelinde atıl, bos¸ ve nadas arazilerinde stratejik o¨nem arz eden u¨ru¨nlerde yazlık ekilis¸ uygulamasını u¨lke geneline yayacaklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Arazi toplulas¸tırma ve tarla ic¸i gelis¸tirme hizmetlerinde 2023 hedefimiz 8,5 milyon hektar alanda toplulas¸tırma c¸alıs¸malarını tamamlamak. 2023 yılına kadar orman alanlarını genis¸leterek u¨lke yu¨zo¨lc¸u¨mu¨nu¨n yüzde 30'u olan 23,4 milyon hektara c¸ıkarmak o¨ncelikli hedeflerimiz arasındadır. Agˆac¸landırma ve erozyonla mu¨cadele faaliyetleri olarak 2021 yılında 100 bin hektar alanda c¸alıs¸ma gerc¸ekles¸tirecegˆiz. Erozyonla tas¸ınan toprak miktarını 2023 için yılda 130 milyon tona indirmeyi hedefliyoruz."

Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından hazırlanan 30 metreye kadar yu¨ksek c¸o¨zu¨nu¨rlu¨klu¨ ru¨zgar tahmin sistemini orman yangınlarını so¨ndu¨rme c¸alıs¸malarında ilk defa kullanmaya bas¸ladıklarının altını çizerek, bu sistem sayesinde harita u¨zerinden sec¸ilen herhangi bir yangın noktasına ait ru¨zgar verilerinin 72 saate kadar 1'er saat aralıklarla Türkiye'yi kapsayacak s¸ekilde u¨retilmesini planladıklarını anlattı.

I·stanbul Havalimanı'na, du¨nyada sayılı havalimanlarında bulunan Alc¸ak Seviye Ru¨zgar Kırılımı Uyarı Sistemi kurmayı planladıklarını belirten Pakdemirli, 7 gu¨ne kadar yayınlanan hava tahmini periyodunu, 2021 sonunda 15 gu¨ne c¸ıkaracaklarını söyledi.

Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSI·) Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce 2012'de 18 baraj ve 72 adet go¨let ve bent daha bitirerek depolama sayısını 1617 adede, kapasitesini 180 milyar metreküpe ulas¸tırmayı planladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biten sulama tesis sayısını 3 bin 313 adede ve sulamaya ac¸ılan alanı 6,9 milyon hektara c¸ıkarmak, toplulas¸tırmada 44 projeyi daha bitirerek toplamda 307 adede, tescil edilecek alanı 1,3 milyon hektar artırarak 6 milyon hektara, ic¸me suyunda 15 adet daha tesis bitirerek toplam 382 adede, temin edilecek ic¸me suyu miktarını yıllık 4,8 milyar metreküpe c¸ıkarmak, 137 adet daha tas¸kın kontrol tesisi bitirerek toplam tesis sayısını 10 bin 244 adede c¸ıkarmak hedefimiz olacaktır."

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olarak 2021'de sertifikalı hububat tohumu satıs¸larını 240 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, "Damızlık sıgˆır varlıgˆının 33 bin bas¸a, damızlık koyun varlıgˆının 235 bin bas¸a, damızlık sıgˆır satıs¸ının 3 bin 390 bas¸a, damızlık koyun satıs¸ının 24 bin bas¸a, bogˆa sperması u¨retiminin 1 milyon doza, kenevir tohumu u¨retiminin 80 tona c¸ıkarılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu¨tc¸enin yüzde 43'ü tarımsal desteklemeler için kullanılacak"

2019 yılı Sayıs¸tay Denetim Raporu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin 45, do¨ner sermaye is¸ ve is¸lemlerine ilis¸kin 8 olmak u¨zere 53 bulgunun yer aldığına işaret eden Pakdemirli, Denetim Go¨ru¨s¸u¨nu¨n Dayanakları bo¨lu¨mlerinde 13'ü bakanlık faaliyetlerine, 3'ü do¨ner sermaye is¸ ve is¸lemlerine ait toplam 16 bulguya yer verildiğini bildirdi.

Pakdemirli, bakanlıgˆın, yasama adına denetim faaliyeti yu¨ru¨ten Sayıs¸tay Bas¸kanlıgˆı'nın tespit ve degˆerlendirmelerine bu¨yu¨k önem verdiğini ifade ederek, tespit edilen bulguların ve o¨nerilerin geregˆinin yapılması konusunda tu¨m tes¸kilata talimat verildiğini kaydetti.

Bakanlıgˆın 2021 yılı bu¨tc¸esinin, bir o¨nceki yıla go¨re yüzde 27,8 artarak 51,5 milyar lira olduğunu aktaran Pakdemirli, "549 milyon lira olan 2020 yılı Bakanlık merkez yatırım bu¨tc¸esi, 2021 yılında yüzde 155 artıs¸la 1,4 milyar lira olmus¸tur. 2021 yılı bu¨tc¸esinin yüzde 43'u¨ olan 22 milyar lirayı tarımsal desteklemelerde ve yüzde 34'u¨ olan 17,5 milyar lirayı ise tarımda verimliligˆi ve geliri artırmak ic¸in yatırımlarda kullanılacagˆız." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat