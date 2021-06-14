2021 yazına Şile Bezi damgasını vuracak
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2021 yazına Şile Bezi damgasını vuracak

2021 yazına Şile Bezi damgasını vuracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şile Belediyesi ve İSTKA ortak projesi olan, ünlü moda tasarımcısı Fırat Neziroğlu'nun eğitmenliğini üstlendiği ve birbirinden güzel Şile Bezi 2021 koleksiyonu meraklılarını heyecanlandırıyor.

Şile Belediyesi ve İSTKA ortak projesi olan, ünlü moda tasarımcısı Fırat Neziroğlu'nun eğitmenliğini üstlendiği ve birbirinden güzel Şile Bezi 2021 koleksiyonu meraklılarını heyecanlandırıyor.

İstanbul'un tek coğrafi işaretli ürünü olan Şile Bezi, ünlü dokuma sanatçısı ve moda tasarımcısı Fırat Neziroğlu'nun eğitmenliği ile Şile'nin mahallelerinde üretilecek. Şile'ye özgü en kıymetli değerlerden biri olan Şile Bezi, 'Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi' projesi ile ilk etapta 4 atölye ve 80 tezgah ile bölge sakini yaklaşık 200 kadın dokumacılık faaliyetleriyle ev ekonomilerine ek destek sağlayacak. Anadolu'nun on binlerce yıllık zanaatkarlarının izinde, dokuma sanatını dünyaya tanıtan ve yeni nesillere taşımayı hedefleyen Fırat Neziroğlu, geleneksel Şile Bezi formlarını kendine özgü tekniğiyle günümüz kullanımına uygun halde dönüştürerek, çağdaş tasarım sanatında yeni bir dil oluşturmayı hedefliyor. Şile Bezi giysilerin 2021 gardırobuna canlandırıcı bir sıçrama katacağını söyleyen Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtmak için kolları sıvayarak, Şile ilçesinde kadınlarla birlikte kurulan tezgahlarda geleneksel yöntemlerle Şile Bezi üretimi aşamasında eğitmenlik yapacak.

İstanbul'un tek coğrafi işaretli ürünü şile bezi

İstanbul'un tek coğrafi işaretli ürünü olan Şile Bezi bu özelliğini el tezgahlarında yüzde 100 pamuk ipliğinden dokunmuş bezlerin Şile denizinde yıkanarak, Şile sahillerinde bulunan kumlarda kurutulmasından alıyor.

Kursiyerler tezgahları ile buluştu

İstanbul Kalkınma Ajansı(İSTKA) ve Şile Belediyesi işbirliği ile planlanan Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi projesi, kursiyerleriyle Satmazlı Mahallesi'nde buluştu. Kursiyerlerin ilk defa tezgah başına geçtiği buluşmada Eğitmen Fırat Neziroğlu da hazır bulundu.

Neden Şile Bezi

Şile Bezi her dönemin, her mevsimini, her yaşın, her tarzın vazgeçilmezi. Rahat; hafif, ter emici ve sağlıklı doğal bir giysi olma özelliğiyle geniş kullanım alanı bulunan Şile Bezi, dokuma esnasında pamuk ipliği kullanıldığı için terletmeyen bir yapıya sahip. Bürümcük ve gözenekli yapısı, tenin hava almasını sağlıyor. - İSTANBUL

2021 yazına Şile Bezi damgasını vuracak
2021 yazına Şile Bezi damgasını vuracak
2021 yazına Şile Bezi damgasını vuracak
2021 yazına Şile Bezi damgasını vuracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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