2021 VFŞL Çeyrek final serisinde son yarı final biletini kapan takım Beşiktaş Espor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 VFŞL Çeyrek final serisinde son yarı final biletini kapan takım Beşiktaş Espor!

2021 VFŞL Çeyrek final serisinde son yarı final biletini kapan takım Beşiktaş Espor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finallerinde yarı final biletinin son sahibi Beşiktaş Espor!

2021 VFŞL Çeyrek final serisinde son yarı final biletini kapan takım rakibi SuperMassive Blaze'i 3-2'lik skor ile yenen Beşiktaş Espor oldu. Dün saat 14.00'de başlayan seri, geçtiğimiz günlerde oynanan Dark Passage - Galakticos çeyrek final serisi gibi yine beşinci maça kadar uzadı. Son maçı kazanarak yarı final biletinin sahibi olan Beşiktaş, galibiyetini işte böyle kutladı!

Seriye inanılmaz bir giriş yapan Beşiktaş ilk iki maçı kazanarak yarı final biletine yaklaşmıştı. Ancak SuperMassive Blaze oyunu bir an olsun bile bırakmadan seriyi  2-2'ye getirmeyi başardı. Beşinci maça girerken rüzgarını arkasına almış bir vardı. Ancak Beşiktaş son maçta yaptığı kuşatmalardan ve objektifleri iyi kullanmanın avantajını kullanarak oyunu bitirmeyi başardı. Böylelikle 2021 Yaz Mevsimi yarı final biletinin sahibi olmayı başardı.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Ece Üner Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 VFŞL Çeyrek final serisinde son yarı final biletini kapan takım Beşiktaş Espor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:26:52. #1.15#

title