2021 VFŞL Çeyrek final serisinde son yarı final biletini kapan takım Beşiktaş Espor!

2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finallerinde yarı final biletinin son sahibi Beşiktaş Espor!

2021 VFŞL Çeyrek final serisinde son yarı final biletini kapan takım rakibi SuperMassive Blaze'i 3-2'lik skor ile yenen Beşiktaş Espor oldu. Dün saat 14.00'de başlayan seri, geçtiğimiz günlerde oynanan Dark Passage - Galakticos çeyrek final serisi gibi yine beşinci maça kadar uzadı. Son maçı kazanarak yarı final biletinin sahibi olan Beşiktaş, galibiyetini işte böyle kutladı!

Seriye inanılmaz bir giriş yapan Beşiktaş ilk iki maçı kazanarak yarı final biletine yaklaşmıştı. Ancak SuperMassive Blaze oyunu bir an olsun bile bırakmadan seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı. Beşinci maça girerken rüzgarını arkasına almış bir vardı. Ancak Beşiktaş son maçta yaptığı kuşatmalardan ve objektifleri iyi kullanmanın avantajını kullanarak oyunu bitirmeyi başardı. Böylelikle 2021 Yaz Mevsimi yarı final biletinin sahibi olmayı başardı.

Kaynak: Playerbros