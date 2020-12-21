2021 Üç Aylar Başlangıcı | 2021 Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Dini Günler Takvimi

Üç ayların başlangıcı, mübarek günler yaklaşırken tüm Müslüman alemi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslam ailemi tarafından üç aylar olarak adlandırılır ve her yıl üç aylarda dini ibadetler ve manevi hissiyatlar daha yoğun geçer. Peki 2021 üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte 2021 Dini günler takvimi!

Üç aylar, İslâm aleminde her sene manevi bir iklimin yaşanan ve Ramazan Bayramıyla beraber son bulan aylardır. Müslüman aleminin ibadet yoğunluğu ve dini hissiyatı eşliğinde fani hayatlarını sorgulama, zenginleştirme ve yenileme fırsatı üç ayların başlangıcı ile sunulmaktadır. Üç ayların faziletine dair Hz. Muhammed'den çok sayıda rivayet nakledilmiştir. Bunların yanında mübarek Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir gecesi de üç aylarda yer almaktadır. Üç aylar başlangıcı ile birlikte ibadetler, dualar ve hayırlı işlere daha çok ağırlık verilir. 2021 üç aylar başlangıcı Diyanet tarafından yayınlandı. Peki üç aylar başlangıcı 2021 yılında ne zaman olacak? İşte İşte 2021 Dini günler takvimi!

2021 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Üç aylar ne zaman başlayacak sorusu tüm Müslüman aleminin bugünlerde en çok sorduğu sorulardan biri. Üç ayların başlangıç tarihi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. Üç ayların başlangıcı Diyanet'e göre 13 Şubat 2021 tarihine denk geliyor. İlk olarak Receb ayı ile başlayan üç aylar, Ramazan Bayramı ile son bulacak. Üç aylar Receb ayının ilk gününün 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlamasının ardından Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Üç aylar kandilleri arasında ilk kandil olan Regaib Kandili, Recep ayının içerisinde 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Yine Receb ayı içerisinde olan Miraç Kandili de 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi gerçekleşecek.

Üç aylar başlangıç tarihi olan 13 Şubat 2021'in ardından Şaban ayı başlayacak. Üç aylar Şaban ayı, 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Üç aylar kandillerinden bir diğeri olan Berat Kandili, Şaban ayı içerisinde gerçekleşecek. Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.

Üç ayların sonu olan Ramazan ayı da Şaban ayının hemen ardından geliyor. Oruç tutarak ibadet edeceğimiz mübarek Ramazan ayı 2021 ,13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Ramazan 2021'de Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk gelecek. Mübarek üç ayların mübarek Kadir Gecesinin ardından 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ramazan ayı bitecek ve üç ayların sonu olacak.2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı 2021, 12 Mayıs Perşembe Arefe gününden başlayacak ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü son bulacak.

2021 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ/ 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2021 Üç Aylar Takvimi ya da 2021 Dini Günler Takvimi, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Üç ayları ve 2021'in tüm dini günlerini içeren takvim, kandillere, bayramlara ve tüm mübarek günlere yer veriyor. İşte 2021 üç aylar takvimi! Tüm dini günlerin bulunduğu Diyanet İşleri Bakanlığı 2021 dini günler takvimine buradan ulaşabilirsiniz!

ÜÇ AYLAR DUASI

Hz. Muhammed' üç aylarda okunması için bir dua tavsiyesinde bulunmuştur. İşte Üç Aylar Duası!

Arapça Okunuşu:

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

Üç Aylar Duası Türkçe okunuşu:

Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç ayların başlangıcı ile birlikte Müslüman aleminde dine daha çok yönelme, Allah'a daha çok yaklaşma, dünyevi duyguları bir kenara bırakarak manevi dünyaya yanaşma hali görülür. Bu yüzden çok önemli ve çok hayırlıdır. Üç ayların en büyük ibadeti oruç tutmaktır. Orucun yanı sıra maddi ve manevi yardımlarla kulluk edilir. Müslüman aleminde üç ayların önem nedenlerinden diğerleri de kandil geceleridir. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili, yine Receb ayının 27. gecesi Miraç Kandili, Şâban ayının 15.gecesi Berat Kandili ve Ramazan Ayının 27. gecesi Kadir gecesidir. Kandil gecelerinin en önemlisi Kadir gecesi üç aylarda bulunur. Kadir Gecesi suresinde Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir (el-Kadr 97/1-3).

RECEB AYI FAZİLETİ

Üç aylar başlangıcı Receb ayı ile olur. Câhiliye devrinde, receb ayı boyunca savaştan ve baskınlardan uzak durulur, özellikle ilk on gününde oruç tutulur, umre ziyaretleri yapılır ve putlardan oluşan tanrılara "atîre" veya "recebiyye" denilen kurbanlar takdim edilirdi. Receb ayının daha önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "hevber", Arab-ı âribe döneminde "esamm" (sağır) diye adlandırıldığı, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga ve silâh sesleri, imdat çağrıları duyulmadığı için bu adla anıldığı rivayet edilir.

ŞABAN AYI FAZİLETİ

Hz. Peygamber'e isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır"; "Şâbanın diğer aylardan üstünlüğü benim diğer peygamberlere karşı üstünlüğüm gibidir" şeklindeki rivayetlerin aslının bulunmadığı tesbit edilmiştir (Süyûtî, s. 114; Aclûnî, II, 85). Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir (bkz. Berat Gecesi). İslâm tarihinde şâban ayında meydana gelen önemli olaylar arasında orucun farz kılınması (2/624), Hz. Peygamber'in Hafsa ile evlenmesi (3/625), Hz. Hüseyin'in doğumu (4/626), Benî Mustali? (Müreysî') Gazvesi (5/627) zikredilebilir. Fâtımîler döneminde Ezher'de receb ve şâbanın başına ve ortalarına rastlayan "vekud" gecelerinde dinî ihtifaller düzenlenirdi (DİA, XII, 59). Surre alayının İstanbul'dan deniz yoluyla gönderilmeye başlandığı 1864 yılından itibaren bu merasim şâban ayının on beşinde düzenlenirdi.

RAMAZAN AYI FAZİLETİ

Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur'an'ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). Resûl-i Ekrem, "mübarek bir ay" olarak nitelendirdiği ramazan ayı girdiğinde cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını (Buhârî, "?avm", 5; Müslim, "?ıyâm", 1, 2), inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını (Buhârî, "?avm", 6; Müslim, "Müsâfirîn", 175) haber vermektedir. Nitekim rivayetler ramazan geldiğinde Resûlullah'ın mânevî yaşantısında farkedilecek derecede bir değişiklik meydana geldiğini, bu ayda Cebrâil ile buluşup karşılıklı Kur'an okuduklarını, özellikle bu günlerde onun cömertliğinin doruk noktasına ulaştığını (Buhârî, "?avm", 7; Müslim, "Fezâ?il", 50), ramazan ayının son on günü girdiğinde onun geceleri ihya edip ev halkını uyandırdığını ve kendisini tamamen ibadete hasrederek eşleriyle ilişkisini kestiğini (Buhârî, "Leyletü'l-?adr", 5; Müslim, "İ?tikâf", 7, 8) bildirmektedir. Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan ramazanın en büyük özelliklerinden biri şudur: Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "?ıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir.

ÜÇ AYLARDA NE YAPILIR?

Üç aylar başlangıcı itibariyle yapılması gelenek haline gelmişnafile ibadetlerden biri oruçtur. Ramazan Ayı'nda tutulması gereken oruç, Müslüman alemi tarafından tüm üç aylarda da tutulabilmektedir. Üç aylar, dini ibadetlerin ve manevi hissiyatların en yoğun yaşanması gereken aylardır. Üç aylarda kişiler Allah'a daha çok yönelmeli ve insanlara daha çok yardım etmelidir. Üç aylar kişilerin hayatlarına yeniden bakma ve yol vermesi açısından önemlidir.Recep ve Şaban aylarını oruçlu geçirerek Ramazan ayıyla birleştirmeye "Üç Aylar orucu" adı verilir. Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Muhammed'dennakledilen rivayetlere dayanıp Ramazan'ı dinî duyarlılık, manevi hissiyat ve ibadet çokluğu içinde karşılamak çok önemlidir. Resûl-i Ekrem'in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazen da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 175, 176).