2021 Safer Ayı ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? 2021 Safer ayı ilk çarşamba namazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta kılınır?
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2021 Safer Ayı ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? 2021 Safer ayı ilk çarşamba namazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta kılınır?

2021 Safer Ayı ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? 2021 Safer ayı ilk çarşamba namazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta kılınır?
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Muharrem ayından sonra gelen Hicri ay Safer ayıdır. Safer ayında ibadet etmek, Kur'an okumak, oruç tutmak, namaz kılmak alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası kılınacak namazlar nelerdir tarifi araştırılıyor. Peki, Safer ayı ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz nedir? 2021 Safer ayı ilk çarşamba namazı ne zaman kılınır? İşte tüm detaylar...

Vatandaşlar Safer ayının ilk ve son çarşamba günü ne zaman araştırıyor. Bugün yani 7 Eylül Salı akşam namazından sonra Safer ayının ilk çarşamba gecesine idrak edilecektir. Peki ilk ve son çarşamba günü ne zaman hangi günlere denk geliyor? Safer ayının ilk çarşamba gecesi kılınacak bir namaz var mı? Tarifi nedir? Saferin ilk çarşamba gecesi hangi namaz kılınır?

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN 2021?

Safer ayının ilk çarşamba günü 8 Eylül 2021 Çarşamba günüdür. Safer ayının ilk çarşamba gecesi ise bu gecedir. Yani 7 Eylül Salı'yı, 8 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece Safer ayının ilk çarşamba gecesi olmaktadır. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir.

  • Safer ayının ilk çarşamba gecesi : 7 Eylül Salıyı 8 Eylül Çarşambaya bağlayan gece
  • Safer ayının ilk çarşamba günü : 8 Eylül Çarşamba günü

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZLARI VE TARİFİ

1) Yatsı namazından sonra vitir vacip namazından önce 4 rekat namaz kılınır.

Kılışını şöyle:

  • 1. rekatta = 1 Fatiha + 11 Kafirun Suresi
  • 2. rekatta = 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
  • 3. rekatta = 1 Fatiha + 11 Felak Suresi
  • 4. rekatta = 1 Fatiha + 11 Nas Suresi

Namazdan sonra 70 kere "Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm" okunur.

2) Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belalardan Allah-u Te'ala'nın izniyle muhafaza olmak isteyen sabah namazından (imsaktan) önce 4 rekat nafile namaz kılar. Namazda her rekatta Fatiha'dan sonra 17 kere Kevser Suresi, 5 kere İhlas Suresi, 1 Felak Suresi, 1 kere de Nas Suresi okuyup selam verir ve dua eder. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Namazın kılınışı şöyle:

  • 1. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.
  • 2. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.
  • 3. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.
  • 4. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

Kaynak: (Şeyh Mahmud Sami, el-Ed'iye ve'l-ezkar, sh:120) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINABİLİR?

Yukarıda tarifi yapılan bu namaz 7 Eylül Salı'yı 8 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece kılınmaktadır. Namazın imsak vaktinden önce kılınması gerekmektedir. Allah kabul eylesin...

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2021 Safer Ayı ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? 2021 Safer ayı ilk çarşamba namazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta kılınır? - Haberler
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