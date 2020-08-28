2021 Resmi tatil günleri ne zaman? 2021 resmi tatil takvimi, tatiller hangi günlere denk geliyor?
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2021 Resmi tatil günleri ne zaman? 2021 resmi tatil takvimi, tatiller hangi günlere denk geliyor?

2021 resmi tatil takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklamanın ardından tatil planlaması yapanlar, tatil yapmak isteyen öğrenciler ve çalışanlar, resmi tatil günlerinin hangi güne denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki 2021 resmi tatil günleri ne zaman? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2021 Resmi tatil günleri ne zaman? 2021 resmi tatil takvimi, tatiller hangi günlere denk geliyor?
28.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:25

Öğrencilerin, velilerin, çalışanların özellikle araştırdığı 2021 resmi tatil takvimi uzun izin günlerini içinde barındırıyor. 2021 yılında resmi tatiller nasıl olacak sorusu en çok sorulanlar arasında yer alıyor. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman olacak? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 resmi ve dini tatilleri fırsata çevirmek isteyenler için 2021 resmi tatiller takvimi haberimizde…

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Yılbaşı : 1 Ocak 2021 Cuma günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : 23 Nisan 2021 Cuma günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü : 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü

Ramazan Bayramı Arefesi : 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü (Yarım gün çalışma vardır.)

Ramazan Bayramı 1. gün : 13 Mayıs 2021 Perşembe günü

Ramazan Bayramı 2. gün : 14 Mayıs 2021 Cuma günü

Ramazan Bayramı 3. gün : 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı : 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü : 15 Temmuz 2021 Perşembe günü

Kurban Bayramı Arefesi : 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü (Yarım gün çalışma vardır.)

Kurban Bayramı 1. gün : 20 Temmuz 2021 Salı günü

Kurban Bayramı 2. gün : 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. gün : 22 Temmuz 2021 Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. gün : 23 Temmuz 2021 Cuma günü

30 Ağustos Zafer Bayramı : 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı Bir Önceki Gün : 28 Ekim Perşembe günü(Yarım gün çalışma vardır.)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim 2021 Cuma günü

2021 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Diyanet'in paylaştığı yeni yıl resmi tatiller takvimi aşağıdaki gibidir. Günlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021 Resmi tatil günleri ne zaman? 2021 resmi tatil takvimi, tatiller hangi günlere denk geliyor?

2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİNE DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

2021 YILINDA TOPLAM KAÇ GÜN RESMİ TATİLDİR?

2021 yılında toplamda 14 gün tam gün ve 3 gün yarım gün resmi tatil vardır. Yani toplamda 15,5 gün resmi tatil yapılacaktır. Bun günler cumartesi ve pazarla birleşirse tatil günleri daha fazlaya çıkabilir. Fakat sadece resmi tatillerde 15,5 gün tatil imkanı olacaktır.

RESMİ TATİLLERDE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi tatil günlerinde ulaşım genellikle ücretsiz olmaktadır. Yani İstanbul'da metrobüs, metro, tramvaylar bu günlerde ücretsizdir.

TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİLLER

Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır. Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Bu sınıflandırmanın istisnaları yalnızca ulusal değil, aslen uluslararası olan İşçi Bayramı (Emek ve Dayanışma Günü) ve yılbaşıdır.

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Haber Yorumları (2)
ALARA: Teşekkürler paylaşım için planlarımı buna göre yapacağım.
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CÜNEYT ERDEM: 1 MAYIS cumartesiye geliyor şansa bak ya :)
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500
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