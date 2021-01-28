2021 LGS ne zaman? LGS konuları neler? LGS sınav süresi!
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2021 LGS ne zaman? LGS konuları neler? LGS sınav süresi!

28.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:55
2021 LGS ne zaman? LGS konuları neler? LGS sınav süresi!

Pandemi süreci sebebiyle 2020 yılı sınavları ertelenmiş ve 2021 yılı sınav takvimi merak konusu oldu. 2021 LGS ne zaman? LGS konuları neler? LGS sınav süresi!

Liselere Geçiş Sınavı ( LGS ) tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu. Ertelenen sınav sonrası MEB tarafından açıklama yapıldı. 2021 LGS ne zaman? LGS konuları neler? LGS sınav süresi!

2021 LGS NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlendi. 2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sınav adaylarına sorulacak.

LGS KONULARI NELER?

''Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir'' şeklinde konuya açıklık getirdi.

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